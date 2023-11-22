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    Дзагоев: Если бы не Осинькин, то 100% меня бы переписали на год

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    Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев признался, что в начале карьеры ему хотели подделать год рождения.

    Алан Дзагоев
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    Алан Дзагоев

    «С детства про меня говорили, что я переписанный. Я отвечал: "Ребят, без проблем. Если есть какой-то тест, который выявляет [возраст] точно, я готов поспорить".

    Я предложил Васе Березуцкому поспорить на 100 тысяч евро. Я ему сказал: "Ты мне 20, а я тебе — 100, если я переписанный". В итоге Василий Березуцкий не захотел. Либо такого теста еще не придумали.

    У меня это уже с детства идет, потому что я играл [с футболистами] постарше. И, условно говоря, все видели, что я играю с ребятами с 85-го и 86-го годов рождения, а потом меня видят в 90-м годе.

    В 13-14 лет ко мне приезжали в школу, проверяли, брали журналы, поднимали архивы. У нас же в Осетии всегда так — "у тебя переписаны", "у того переписаны". Так что я всегда готов [к проверкам], любой тест.

    Отцу все родители предлагали переписать меня на год. Я вполне мог быть 91-м годом. Отец хотел, и в Осетии это на самом деле так было [устроено] на тот момент. Сейчас в этом плане стало поспокойнее. "Надо переписывать — потому что все переписанные".

    Почему папа отказался? Папа-то не отказался — отговорил Осинькин. Он сказал: "Ты не представляешь, потом он не сможет в глаза смотреть, когда его будут спрашивать про возраст". Сейчас я могу смотреть в глаза и говорить о своем возрасте. Если бы не Осинькин, то 100% меня бы переписали на год», — рассказал Дзагоев журналисту Нобелю Арустамяну.

    Ранее на этой неделе Дзагоев объявил о завершении карьеры.

    Интервью с Аланом Дзагоевым
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