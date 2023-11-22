Сборная Аргентины выиграла у Бразилии благодаря голу Отаменди

Сборнаяодержала победу надв рамках гостевого матча отборочного турнира ЧМ-2026.

Матч, состоявшийся в Рио-де-Жанейро, завершился со счетом 1:0 в пользу аргентинцев.

Автором единственного гола стал Николас Отаменди. Защитник гостей поразил ворота хозяев поля на 63-й минуте.

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси не отметился результативными действиями.

Для бразильцев это уже третье поражение в квалификации ЧМ-2026.

Матч начался на 27 минут позже из-за беспорядков на стадионе. На одной из трибун «Мараканы» произошел конфликт между болельщиками, в который пришлось вмешаться полиции. В связи с этим Месси на некоторое время увел сборную Аргентины с поля.

Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Южная Америка Бразилия — Аргентина 0:1 Гол: 0:1 Николас Отаменди (63') Бразилия: Алисон, Маркос Маркиньос (Nino, 46'), Габриэль Магальяйнс (Жоэлинтон, 72'), Карлос Аугусто, Бруно Гимарайнс (Дуглас Луис, 78'), Рафаэл Диас (Endrick, 72'), Родриго, Габриэл Мартинелли (Raphael Veiga, 78'), Габриэл Жезус, Эмерсон Роял, Andre Аргентина: Дамиан Эмилиано Мартинес, Николас Отаменди, Кристиан Ромеро, Науэль Молина, Алексис Мак Аллистер, Родриго Де Пауль, Энцо Фернандес (Леандро Паредес, 70'), Джовани Ло Чельсо (Николас Гонсалес, 70'), Хулиан Альварес (Лаутаро Мартинес, 78'), Лионель Месси (Анхель Ди Мария, 78'), Маркос Акунья (Николас Тальяфико, 66') Предупреждения: Габриэл Жезус (5'), Рафаэл Диас (14'), Карлос Аугусто (33') Удаление: Жоэлинтон (82')

Сборная Аргентины занимает первое место в турнирной таблице — 15 очков. Бразилия находится на шестой строчке — 7 очков.