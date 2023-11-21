Месси, Роналду и Холанн — среди претендентов на премию лучшему игроку года Globe Soccer Awards

Стали известны имена претендентов на премию лучшему футболисту годапо итогам 2023 года.

В список номинантов попали 30 игроков: Криштиану Роналду («Аль-Наср»), Лионель Месси («Интер Майами»), Хвича Кварацхелия, Виктор Осимхен (оба — «Наполи»), Эрлинг Холанн, Хулиан Альварес, Кевин Де Брёйне, Рубен Диаш, Фил Фоден, Джек Грилиш, Родри, Бернарду Силва, Эдерсон (все — «Манчестер Сити»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Карим Бензема («Аль-Иттихад»), Николо Барелла, Лаутаро Мартинес (оба — «Интер»), Джуд Беллингем, Лука Модрич, Винисиус Жуниор (все — «Реал»), Яссин Буну («Аль-Хиляль»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Илкай Гюндоган, Роберт Левандовский (оба — «Барселона»), Гарри Кейн, Ким Мин Джэ (оба — «Бавария»), Мартин Эдегор, Букайо Сака (оба — «Арсенал»), Андре Онана («Манчестер Юнайтед»), Мохамед Салах («Ливерпуль»).

Победитель будет назван 19 января на специальной церемонии, которая пройдет в Дубае.

Напомним, в конце октября Лионель Месси восьмой раз в карьере стал обладателем «Золотого мяча».