В 19:00 21.11.2023 Финляндия U21 и Армения U21 начнут матч в группе E отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года.

Финляндия U21 — Армения U21

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Прогноз на матч

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Финляндия U21» — «Армения U21» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.98 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Финляндия U21»).

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