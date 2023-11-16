Филиппины сыграют на своем поле Вьетнамом в рамках 1-го тура группового этапа квалификации чемпионата мира 2026 года. Матч пройдет 16 ноября, начало — в 14:00 мск. Филиппины — Вьетнам: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Филиппины

Эта сборная начнет свой путь в квалификации чемпионата мира 2026 года против одного из самых сложных соперников в группе — сборной Вьетнама.

В 2023 году Филиппины сыграли немало товарищеских матчей, в которых прошел проверку на прочность. В последних 5-и контрольных встречах сборная дважды проиграла, столько же раз выиграла и один раз сыграла вничью.

В одном из последних матчей Филиппины обыграли непростого соперника — сборную Кыргызстана (1:0), но при этом проиграли Бахрейну (0:1). Филиппинская сборная выступает не очень стабильно.

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В предстоящем матче тоже будет непросто. Игроки Вьетнама выступают чуть лучше, чем филиппинцы, но у хозяев точно будет шанс зацепиться за результат. Из последних 3-х встречах на своем поле сборная Филиппин дважды победила.

Вьетнам

Сборная далеко не лучшим образом выступает в последнее время, но все равно является одним из лидеров группы в квалификации чемпионата мира 2026 года. В предстоящем матче против Филиппин вьетнамская сборная на бумаге считается фаворитом.

С начала июня этого года Вьетнам успел провести 6 товарищеских матчей. Сборная начала за здравие, выиграв 3 первых поединка, а закончила за упокой, проиграв 3 последующих.

Интересно, что в последних 3-х поединках Вьетнам не забил ни одного гола при 10-и пропущенных. Стоит отметить, что соперники у сборной были довольно сильны — Китай, Узбекистан и Южная Корея.

В предстоящем матче у Вьетнама точно будет преимущество, ведь Филиппины стоят ниже классом, нежели его соперник. В последней очной встрече вьетнамцы обыграли Филиппинскую сборную со счетом 1:0, забив решающий гол на 90+2-й минуте.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Вьетнама предлагают — 1.75.

На викторию Филиппин дают — 4.60, ничья оценена — в 3.45.

В предстоящем матче Вьетнам выглядит предпочтительнее. Можно предположить, что гости одержат минимальную победу.

Наш прогноз — Обе команды забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 1.98. Еще вариант для ставки — Победа Вьетнама за 1.75.