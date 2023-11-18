Италия — Северная Македония: счет матча 5:2 (3:0), обзор голов

Завершился матч группы С. Сборнаябез проблем победиласо счетом 5:2.

Дубль в составе хозяев оформил форвард «Ювентуса» Федерико Кьеза, также по голу забили Маттео Дармиан, Джакомо Распадори, Стефан Эль-Шаарави.

За сборную Северной Македонии два гола на счету Яни Атанасова.

Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа C Италия — Северная Македония 5:2 Голы: 1:0 Маттео Дармиан (17'), 2:0 Федерико Кьеза (41'), 3:0 Федерико Кьеза (45 + 3'), 3:1 Яни Атанасов (52'), 3:2 Яни Атанасов (74'), 4:2 Джакомо Распадори (81'), 5:2 Стефан Эль-Шаарави (90 + 4') Италия: Джанлуиджи Доннарумма, Маттео Дармиан, Федерико Гатти, Франческо Ачерби, Федерико Димарко, Николо Барелла, Жоржиньо (Бриан Кристанте, 62'), Джакомо Бонавентура (Давиде Фраттези, 62'), Федерико Кьеза (Николо Дзаньоло, 62'), Доменико Берарди (Стефан Эль-Шаарави, 76'), Джакомо Распадори (Джанлука Скамакка, 90') Северная Македония: Столе Димитриевски, Эгзиян Алиоски, Висар Муслиу, Никола Серафимов, Йован Манев (Стефан Ашковски, 46'), Элиф Элмас (Дарко Чурлинов, 72'), Энис Барди, Ариян Адеми (Яни Атанасов, 46'), Агон Элези (Исник Алими, 64'), Боян Димоски, Боян Миовски (Милан Ристовски, 46') Предупреждения: Николо Дзаньоло (72'), Дарко Чурлинов (79'), Стефан Ашковски (81'), Милан Ристовски (84'), Blagoja Milevski (84'), Никола Серафимов (87'), Франческо Ачерби (89')

После семи туров у Италии и Украины по 13 очков, они делят вторую строчку в группе С. Северная Македония идет за ними с 7 очками.