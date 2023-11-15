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    Израиль — Швейцария смотреть онлайн

    15.11.2023 в 22:45 начнется матч в группе I квалификации Евро-2024 Израиль — Швейцария

    Футбол Сборная Израиля Сборная Швейцарии
    В 22:45 15.11.2023 Израиль и Швейцария начнут матч в группе I квалификации Евро-2024.

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    Израиль — Швейцария

    Последний матч между собой: Швейцария — Израиль 3:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    Прогноз на матч

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Израиль» — «Швейцария» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.86.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Швейцария»).

    Трансляция

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Израиль — Швейцария.

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