15 ноября в матче квалификации Евро-2024 сыграют сборные Израиля и Швейцарии. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. Израиль — Швейцария: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Израиль

Израильтяне находятся на 3-м месте в таблице. Отставание от соперника составляет четыре очки, и хозяевам кровь из носу необходимо его побеждать.

Хозяева выиграли 3 из 7 поединков. Перед этим они не уступали на протяжении четырех туров. Всего у сборной Израиля 3 победы, 2 ничьи и 2 фиаско.

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Беспроигрышную серию команда начала с победы над Белоруссией (2:1). Следом была победа над Андоррой с тем же результатом.

С одним из лидеров группы — сборной Румынии — Израиль сыграл вничью 1:1. В предпоследнем поединке была вторая победа над Белоруссией.

Все прогнозы на Евро-2024

В последнем туре сборная потерпела поражение от Косова с минимальным счетом 0:1. Это серьезно подорвало ее шансы на выход в финальную часть турнира.

Швейцария

Швейцария уверенно проводит отборочный цикл и в случае победы оформит путевку на Евро-2024. Команда находится на втором месте в группе, записав в актив 15 очков, а потенциально является лидером.

Стартовые три матча квалификации Евро-2024 сложились для швейцарцев лучше некуда. Были обыграны Беларусь (5:0), Израиль (3:0) и Андорра (2:1). С атакой у Швейцарии полный порядок. 10 голов за 270 минут — очень достойный показатель.

Потом Швейцария дважды потеряла очки в играх с Румынией (2:2) и Косово (2:2). 12 сентября последовал разгром Андорры (3:0), а в последнем туре неожиданно сыграла вничью с Белоруссией (3:3).

На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в семь поединков, которые пришлись на матчи отбора, при четырех победах и трех ничьих, так что сопернику будет сложно выиграть.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом Швейцарию, коэффициент на победу которой равен 1,54. Успех Израиля оценивается в 6,25, ничья — в 4,33.

В девяти последних матчах гостей было забито больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,86.

Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 1,94, ведь в четырех из пяти последних матчей гостей был реализован такой сценарий.