ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрлинг Холанн — нападающий «Манчестер Сити» Трансферный дайджест. 7 ноября — 13 ноября Трофей Лиги чемпионовВремя перемен. Почему новый формат Лиги чемпионов — это хорошо Сергей Павлович и Том АспиналлАспиналл финишировал Павловича, Перейра взял второй пояс. Обзор карда UFC 295
    Все новости спорта

    Оформит ли Швейцария выход на Евро-2024?

    Израиль — Швейцария. Ставка (к. 1.86) и прогноз на футбол, квалификация Евро-2024, 15 ноября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Евро-2024 Прогнозы на Сборная Израиля Прогнозы на сборную Швейцарии Календарь Евро-2024
    Прогноз и ставки на Израиль — Швейцария
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Швейцария — фаворит матча
    15 ноября в матче квалификации Евро-2024 сыграют сборные Израиля и Швейцарии. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. Израиль — Швейцария: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа I 15 Ноября 2023 года
    Израиль
  • Иерусалим
    •  Израиль 22:45 Швейцария Швейцария
  • Берн
    •

    Израиль

    Израильтяне находятся на 3-м месте в таблице. Отставание от соперника составляет четыре очки, и хозяевам кровь из носу необходимо его побеждать.

    Хозяева выиграли 3 из 7 поединков. Перед этим они не уступали на протяжении четырех туров. Всего у сборной Израиля 3 победы, 2 ничьи и 2 фиаско.

    Коэффициенты матча Израиль — Швейцария

    1X2Новым игрокам
  • 6.504.401.53Бонус$9500
    •

    Беспроигрышную серию команда начала с победы над Белоруссией (2:1). Следом была победа над Андоррой с тем же результатом.

    С одним из лидеров группы — сборной Румынии — Израиль сыграл вничью 1:1. В предпоследнем поединке была вторая победа над Белоруссией.

    Все прогнозы на Евро-2024

    В последнем туре сборная потерпела поражение от Косова с минимальным счетом 0:1. Это серьезно подорвало ее шансы на выход в финальную часть турнира.

    Швейцария

    Швейцария уверенно проводит отборочный цикл и в случае победы оформит путевку на Евро-2024. Команда находится на втором месте в группе, записав в актив 15 очков, а потенциально является лидером.

    Стартовые три матча квалификации Евро-2024 сложились для швейцарцев лучше некуда. Были обыграны Беларусь (5:0), Израиль (3:0) и Андорра (2:1). С атакой у Швейцарии полный порядок. 10 голов за 270 минут — очень достойный показатель.

  • Отбор Евро-2024: как обстоят дела в таблице, кто прошел, а кто вылетел?
  • Изучаем состояние дел в квалификации чемпионата Европы накануне финальных туров отбора
  • 19/10/2023

    • Потом Швейцария дважды потеряла очки в играх с Румынией (2:2) и Косово (2:2). 12 сентября последовал разгром Андорры (3:0), а в последнем туре неожиданно сыграла вничью с Белоруссией (3:3).

    На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в семь поединков, которые пришлись на матчи отбора, при четырех победах и трех ничьих, так что сопернику будет сложно выиграть.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом Швейцарию, коэффициент на победу которой равен 1,54. Успех Израиля оценивается в 6,25, ничья — в 4,33.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    В девяти последних матчах гостей было забито больше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,86.

    Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 1,94, ведь в четырех из пяти последних матчей гостей был реализован такой сценарий.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.61
  • Прогноз на матч Риди — Качмазов
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Удварди — Шнайдер
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Циципас — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Авангард — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Трактор — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Ак Барс — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Хоршем — Барнсли
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  3.48
  • Экспресс дня 14 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.24
  • Прогноз на матч Бертон — Порт Вейл
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.23
  • Прогноз на матч Аккрингтон — Донкастер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.34
  • Прогноз на матч Дерби Каунти — Крю Александра
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Солфорд Сити — Питерборо Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Йорк Сити — Честер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Израиль — Швейцария: прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты матча 15.11.2023. Прогнозы на футбол. Оформит ли Швейцария выход на Евро-2024?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры