Экс-футболистответил на вопрос, почему стал меньше выходить на поле в последние годы выступления за «сливочных».

«Ты видишь в "Реале" много "галактикос", которые ведут себя как "галактикос" и играют соответствующе.

Возможно, поэтому началось мое падение. Я не хотел этого делать. Я просто хотел играть в футбол, а после этого идти домой. Вероятно, это мешало (моей карьере) и заставляло (СМИ) еще сильнее атаковать меня», — сказал Бэйл A League of their Own.

В последний год выступления за «Реал» в сезоне 2021/2022 Бэйл провел всего 2 матча в Примере, не отметившись результативными действиями.