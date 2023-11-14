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    В сербском «Спартаке» высказались об увольнении Кержакова

    Футбол Спартак Суботица Футбол России
    Президент «Спартака» из Суботицы Никола Симович озвучил причины расставания с главным тренером команды Александром Кержаковым.

    Александр Кержаков
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    Александр Кержаков

    «Вчера у меня была встреча с Алексом и мы вместе пришли к выводу о расторжении контракта.

    Кержаков очень хороший тренер и человек, он провел несколько очень хороших игр здесь, в "Спартаке". Мы выиграли у "ТСЦ" и "Войводины", которые входят в четверку лучших клубов лиги, но некоторые детали не сложились. Команде в последнее время не очень везло.

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    • Жаль, что наше сотрудничество закончилось, но это футбол. Желаю Кержакову всего наилучшего в карьере и жизни и уверен, его ждет хорошее тренерское будущее. Это качественный российский специалист», — приводит слова Симовича Sport24.

    Кержаков возглавлял «Спартак» с июня этого года. Клуб из Суботицы занимает 11-е место в текущем чемпионате Сербии.

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