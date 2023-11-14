В сербском «Спартаке» высказались об увольнении Кержакова

Президент «Спартака» из Суботицыозвучил причины расставания с главным тренером команды

«Вчера у меня была встреча с Алексом и мы вместе пришли к выводу о расторжении контракта.

Кержаков очень хороший тренер и человек, он провел несколько очень хороших игр здесь, в "Спартаке". Мы выиграли у "ТСЦ" и "Войводины", которые входят в четверку лучших клубов лиги, но некоторые детали не сложились. Команде в последнее время не очень везло.

Жаль, что наше сотрудничество закончилось, но это футбол. Желаю Кержакову всего наилучшего в карьере и жизни и уверен, его ждет хорошее тренерское будущее. Это качественный российский специалист», — приводит слова Симовича Sport24.

Кержаков возглавлял «Спартак» с июня этого года. Клуб из Суботицы занимает 11-е место в текущем чемпионате Сербии.