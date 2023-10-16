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    Кержаков шокировал своей зарплатой в сербском «Спартаке»

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    Главный тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков рассказал о финансовых условиях своего контракта с сербским клубом.

    Александр Кержаков
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    Александр Кержаков

    По словам Кержакова, он зарабатывает около двух тысяч долларов в месяц.

    «Моя зарплата в несколько раз меньше, чем в Нижнем Новгороде. Думаю, что столько получают тренеры второй лиги. Может, и в нижней половине первой — не знаю, какие там сейчас оклады.

    Что касается игроков, то у нас есть несколько футболистов, которые выходят в стартовом составе и получают меньше игроков российской медиалиги. Меня это удивило, когда пришел. Впрочем, это и от уровня клуба зависит.

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    • Но платят все вовремя, и есть хорошая возможность показать себя. Плюс все происходит быстро — если ты играешь в маленькой команде несколько сезонов, то это показатель того, что вряд ли пойдешь на повышение», — приводит слова Кержакова «Спорт-Экспресс».

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