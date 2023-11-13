В 03:00 13.11.2023 Коламбус Крю и Атланта Юнайтед начнут матч в плей-офф футбольной лиги МЛС.

Коламбус Крю — Атланта Юнайтед

Последний матч между собой: Атланта Юнайтед — Коламбус Крю 4:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогноз на матч

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Коламбус Крю» — «Атланта Юнайтед» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.07 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Коламбус Крю»).

Трансляция

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