ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — «Краснодар»Осенний чемпион. «Зенит» не смог отвоевать у «Краснодара» первую строчку Дарвин Нуньес«Капитан Хаос». Нуньес — самый зрелищный и непредсказуемый игрок АПЛ Серхио РамосЗамыкая круг. Возвращение Серхио Рамоса добавит в севильское дерби огня
  • 01:11
    • «Реал» разгромил «Валенсию», Родриго и Винисиус забили по 2 гола
  • 21:57
    • «Ювентус» снова победил с минимальным счетом
  • 21:34
    • «Зенит» и «Краснодар» не выявили победителя
  • 20:52
    • Три гола Мбаппе принесли победу «ПСЖ»
  • 20:23
    • «Арсенал» одержал уверенную победу над «Бернли» в матче АПЛ
  • 20:08
    • «Манчестер Юнайтед» минимально обыграл «Лутон»
  • 20:00
    • Шевченко уступил Эмберу в финале турнира в Метце
    Все новости спорта

    Сможет ли «Коламбус» пройти в четвертьфинал плей-офф МЛС?

    «Коламбус Крю» — «Аталанта Юнайтед». Ставка (к. 2.07) и прогноз на футбол, МЛС, 13 ноября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на MLS
    Прогноз и ставки на «Коламбус Крю» — «Аталанта Юнайтед»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Коламбус Крю»
    «Коламбус Крю» сыграет на своем поле с «Атлантой» в рамках 3-го матча 1/8 финала плей-офф МЛС. Матч пройдет 13 ноября, начало — в 03:00 мск. «Коламбус Крю» — «Аталанта Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Коламбус Крю»

    Команда добралась до 1/8 финала плей-офф МЛС и встретится с «Атлантой» в 3-м решающем матче. Команда провела неплохой сезон и точно будет претендовать на победу в плей-офф, но для этого необходимо побеждать в ближайшем поединке.

    По итогам чемпионата «Коламбус» занял 3-е место в Восточной конференции, отставая от 1-й позиции на 12 баллов. К тому же, команда регулярно набирала очки в последнее время, лишь раз оступившись в серии с «Атлантой».

    Несмотря на это, в 1-м матче 1/8 финала «Коламбус» на своем поле не оставил шансов сопернику (2:0), забив по голу в каждом тайме. В том матче дублем отметился форвард «Коламбуса» Кучо, который проводит чуть ли не лучший сезон в своей карьере по результативности.

    Все прогнозы на футбол

    Стоит отметить, что в 1-м поединке против «Атланты» «Коламбус» и вовсе не дал своему сопернику нанести хотя бы одного удара в створ ворот. Смогут ли хозяева вновь показать класс в столь ответственный момент? Судя по последнему матчу, «Атланта» точно будет упираться до последнего.

    «Атланта»

    Команда выступает в роли аутсайдера в серии с «Коламбусом». «Атланта» заняла 6-е место на Востоке по итогам чемпионата, выйдя в 1/8 финала плей-офф на одного из лидеров.

    В чемпионате МЛС «Атланта» была одной из самых лучших команд в своей конференции по результативности, забив за 34 встречи 66 голов при 53-х пропущенных.

  • «Капитан Хаос». Нуньес — самый зрелищный и непредсказуемый игрок АПЛ
  • Проблема уругвайца со стабильным завершение моментов может стоить «Ливерпулю» титула
  • Вчера

    • Да, в 1-м матче серии против «Коламбуса» у «Атланты» не было шансов, но во 2-м поединке команда собралась и сравняла счет в серии. «Атланта» устроила настоящий погром сопернику, выиграв со счетом 4:2.

    В предстоящем матче у «Атланты» не так много шансов на успех, но команда будет бороться до последнего. Стоит отметить, что «Атланта» довольно средне выступала на чужом поле в чемпионате МЛС, набрав 17 очков за 17 встреч на выезде.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Коламбуса» предлагают — 1.62.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Атланты» дают — 4.60, ничья оценена — в 4.60.

    В предстоящем матче «Коламбус» постарается с 1-х минут обеспечить себе комфортное преимущество. Можно предположить, что хозяева, как минимум, выиграют в 1-м тайме.

    Наш прогноз — Победа «Коламбуса» в 1-м тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.07. Еще вариант для ставки — «Атланта» забьет во 2-м тайме за 1.80.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.99
  • Прогноз на матч Орландо — Милуоки
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Оттава — Калгари
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Монреаль — Бостон
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Бостон — Торонто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Атланта — Майами
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Борщев — Садыхов
  • Бокс
  • Сегодня в 04:05
    •  1.61
  • Прогноз на матч Годен Стэйт — Кливленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Колорадо — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Риччи — Годинез
  • Бокс
  • Сегодня в 05:05
    •  3.20
  • Прогноз на матч Сиэтл — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  1.42
  • Прогноз на матч Фревола — Сен-Дини
  • Бокс
  • Сегодня в 06:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Андраде — Дерн
  • Бокс
  • Сегодня в 07:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Павлович — Аспиналл
  • Бокс
  • Сегодня в 07:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Прохазка — Перейра
  • Бокс
  • Сегодня в 08:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Коламбус Крю» — «Аталанта Юнайтед»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 13.11.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Коламбус» пройти в четвертьфинал плей-офф МЛС?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры