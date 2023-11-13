«Коламбус Крю» сыграет на своем поле с «Атлантой» в рамках 3-го матча 1/8 финала плей-офф МЛС. Матч пройдет 13 ноября, начало — в 03:00 мск. «Коламбус Крю» — «Аталанта Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Коламбус Крю»

Команда добралась до 1/8 финала плей-офф МЛС и встретится с «Атлантой» в 3-м решающем матче. Команда провела неплохой сезон и точно будет претендовать на победу в плей-офф, но для этого необходимо побеждать в ближайшем поединке.

По итогам чемпионата «Коламбус» занял 3-е место в Восточной конференции, отставая от 1-й позиции на 12 баллов. К тому же, команда регулярно набирала очки в последнее время, лишь раз оступившись в серии с «Атлантой».

Несмотря на это, в 1-м матче 1/8 финала «Коламбус» на своем поле не оставил шансов сопернику (2:0), забив по голу в каждом тайме. В том матче дублем отметился форвард «Коламбуса» Кучо, который проводит чуть ли не лучший сезон в своей карьере по результативности.

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Стоит отметить, что в 1-м поединке против «Атланты» «Коламбус» и вовсе не дал своему сопернику нанести хотя бы одного удара в створ ворот. Смогут ли хозяева вновь показать класс в столь ответственный момент? Судя по последнему матчу, «Атланта» точно будет упираться до последнего.

«Атланта»

Команда выступает в роли аутсайдера в серии с «Коламбусом». «Атланта» заняла 6-е место на Востоке по итогам чемпионата, выйдя в 1/8 финала плей-офф на одного из лидеров.

В чемпионате МЛС «Атланта» была одной из самых лучших команд в своей конференции по результативности, забив за 34 встречи 66 голов при 53-х пропущенных.

Да, в 1-м матче серии против «Коламбуса» у «Атланты» не было шансов, но во 2-м поединке команда собралась и сравняла счет в серии. «Атланта» устроила настоящий погром сопернику, выиграв со счетом 4:2.

В предстоящем матче у «Атланты» не так много шансов на успех, но команда будет бороться до последнего. Стоит отметить, что «Атланта» довольно средне выступала на чужом поле в чемпионате МЛС, набрав 17 очков за 17 встреч на выезде.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Коламбуса» предлагают — 1.62.

На викторию «Атланты» дают — 4.60, ничья оценена — в 4.60.

В предстоящем матче «Коламбус» постарается с 1-х минут обеспечить себе комфортное преимущество. Можно предположить, что хозяева, как минимум, выиграют в 1-м тайме.

Наш прогноз — Победа «Коламбуса» в 1-м тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.07. Еще вариант для ставки — «Атланта» забьет во 2-м тайме за 1.80.