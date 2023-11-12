«Лилль» и «Тулуза» сыграли вничью, победы «Клермона» и «Метца»

Завершилось сразу три поединка 12-го тура французской Лиги 1.

В одном из них «Клермон» минимально одолел «Лорьян» со счетом 1:0. Судьбу противостояния решил точный удар Шамара Николсона.

Футбол. Франция. Лига 1 Клермон — Лорьян 1:0 Гол: 1:0 Мухаммед Чам Сарачевич (пенальти) (69') Клермон: Мори Дио, Анди Пельмар, Алиду Сейду, Максимилиано Кофрие, Шейк Умар Конате, Нето Боржес, Йоанн Маньен, Хабиб Кейта, Джим Аллевина (Айман Морер, 90'), Шамар Николсон (Грежон Кьэ, 81'), Мухаммед Чам Сарачевич (Билаль Бутобба, 81') Лорьян: Ивон-Ландри Мвого, Дарлин Йонгва, Сулейман Туре, Монтассар Тальби, Формоз Менди (Жедеон Калулу, 88'), Ромен Февр, Эли Жуниор Крупи (Тео Ле Бри, 60'), Жюльен Понсо (Sirine Doucoure, 73'), Жан-Виктор Макенго, Лоран Абергель, Йоэль Мугиша Мвука (Bassirou Ndiaye, 46') Предупреждения: Шейк Умар Конате (10'), Сулейман Туре (52'), Формоз Менди (57'), Алиду Сейду (85')

Календарь и таблица Лиги 1

В параллельной игре «Лилль» и «Тулуза» сыграли вничью 1:1. На гол Лени Йоро гости ответили точным ударом Тийса Даллинги.

Футбол. Франция. Лига 1 Лилль — Тулуза 1:1 Голы: 1:0 Лени Йоро (29'), 1:1 Тёйс Даллинга (64') Лилль: Люка Шевалье, Тьяго Сантос, Лени Йоро (Самуэль Юмтити, 48'), Алешандро Рибейро, Набиль Бенталеб, Бенжамен Андре, Эдон Жегрова, Анхель Гомес (Реми Кабелла, 77'), Иван Кавалейру (Адам Уна, 76'), Джонатан Дэвид, Исмаили Тулуза: Гийом Рест, Мусса Диарра, Расмус Николайсен, Логан Кошта, Миккель Деслер, Сесар Хелаберт (Янис Беграуи, 77'), Арон Дённум (Уоррен Каманзи, 77'), Кристиан Кассерес (Ибраим Сиссоко, 63'), Стейн Спирингс, Венсан Сьерро, Тёйс Даллинга Предупреждения: Набиль Бенталеб (37'), Джонатан Дэвид (46'), Алешандро Рибейро (64'), Тёйс Даллинга (82'), Расмус Николайсен (90 + 2'), Ибраим Сиссоко (90 + 7')

Все прогнозы на Лигу 1

И, наконец, «Метц» оказался сильнее «Нанта» со счетом 3:1. За хозяев забивали Кевин ван ден Керкхоф, Симон Элисор и Йоэль Асоро, а за гостей — Мозес Симон.