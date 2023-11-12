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    Дубль Левандовского принес «Барселоне» победу в матче с «Алавесом»

    «Барселона» — «Алавес»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В матче 13-го тура чемпионата Испании «Барселона» дома обыграла «Алавес» со счетом 2:1.

    Роберт Левандовский
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    Роберт Левандовский

    На гол Самуэля Омородиона хозяева смогли ответить дублем Роберта Левандовского.

    Футбол. Испания. Примера
    Барселона — Алавес 2:1
    Голы: 0:1 Samuel Omorodion (1'), 1:1 Роберт Левандовски (53'), 2:1 Роберт Левандовски (пенальти) (78') Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Рональд Араухо, Жюль Кунде (Алекс Бальде, 70'), Иньиго Мартинес, Жоау Канселу, Фермин Лопес (Рафаэл Диас, 63'), Илкай Гюндоган, Педри (Ориоль Ромеу Видаль, 81'), Ламин Ямал, Роберт Левандовски, Жоау Фелиш (Ферран Торрес, 70') Алавес: Антонио Сивера, Хави Лопес, Рубен Дуарте, Рафа Марин, Абдель Абкар, Андони Горосабель (Науэль Тенаглия, 85'), Хон Гуриди (Янис Хаджи, 79'), Андер Гевара, Антонио Бланко (Tomas Mendes, 85'), Луис Риоха (Абде Реббах, 63'), Samuel Omorodion (Кевин Гарсиа, 79') Предупреждения: Роберт Левандовски (62'), Рубен Дуарте (75'), Илкай Гюндоган (90 + 2')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Барселона» набрала 30 очков и занимает третье место в турнирной таблице ла лиги. «Алавес» находится на 14-й строчке (12 очков).

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