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    «Реал» разгромил «Валенсию», Родриго и Винисиус забили по 2 гола

    «Реал» — «Валенсия»: счет матча 5:1, обзор голов

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    «Реал» обыграл «Валенсию» (5:1) в матче 13-го тура испанской Примеры.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    В 1-м тайме «сливочные» забили 2 безответных гола. На 3-й минуте защитник «Реала» Даниэль Карвахаль точным ударом вывел свою команду вперед, а Винисиус на 42-й минуте удвоил преимущество команды — 2:0.

    Уже в самом начале 2-го тайма «Реал» снова забил 2 гола. На 49-й минуте Винисиус оформил дубль, а спустя всего минуту Родриго сделал счет разгромным, забив 4-й гол своей команды.

    В концовке встречи команды обменялись голами. На 84-й минуте Родриго оформил дубль, сделав счет 5:0.

    На 88-й минуте «Валенсия» забила гол престижа. Нападающий гостей Уго Дуро установил окончательный результат — 5:1 в пользу «Реала».

    Футбол. Испания. Примера
    Реал Мадрид — Валенсия 5:1
    Голы: 1:0 Даниэль Карвахаль (3'), 2:0 Винисиус Жуниор (42'), 3:0 Винисиус Жуниор (49'), 4:0 Родриго (50'), 5:0 Родриго (84'), 5:1 Уго Дуро (88') Реал Мадрид: Андрей Лунин, Даниэль Карвахаль (Nicolas Paz Martinez, 83'), Давид Алаба, Начо, Ферлан Менди (Франсиско Гарсия, 71'), Федерико Вальверде (Лука Модрич, 60'), Тони Кроос, Эдуардо Камавинжа, Браим Диас (Лукас Васкес, 71'), Родриго, Винисиус Жуниор (Хоселу, 83') Валенсия: Георгий Мамардашвили, Хосе Гайя (Yarek Gasiorowski, 56'), Габриэл Паулиста, Кристьян Москера, Тьерри Корреа (Димитри Фулкье, 56'), Серхи Канос (Уго Гильямон, 64'), Фран Перес (Уго Гонсалес, 70'), Пепелу (Роман Яремчук, 70'), Хави Герра Морено, Уго Дуро, Диего Лопес Ногероль Предупреждения: Пепелу (34'), Димитри Фулкье (56'), Эдуардо Камавинжа (62'), Габриэл Паулиста (67')

    После этого матча «Реал» занимает 2-е место в таблице Примеры с 32 очками в активе. «Валенсия» — на 9-й позиции (18 баллов).

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