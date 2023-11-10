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    «Арсенал» — «Бернли». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 12-го тура чемпионата Англии между «Арсеналом» и «Бернли»

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    Лондонский «Арсенал» сыграет дома против «Бернли» в рамках 12-го тура АПЛ. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало матча — 11 ноября в 18:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Арсенал»

    Лондонский клуб находится на четвертой позиции в турнирной таблице АПЛ, записав в свой актив 24 очка в 11-ти турах. На счету «Арсенала» 7 побед, 3 ничьи и одно поражение. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 23:9.

    «Канониры» проиграли в прошлом туре «Ньюкаслу» со счетом 0:1. Это поражение стало для «Арсенала» первым в текущем сезоне, которое выбило лондонский клуб из тройки сильнейших в турнирной таблице.

    После матча с «Ньюкаслом» подопечные Микеля Артеты успешно сыграли матч 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов, отправив два безответных мяча в ворота испанской «Севильи» (2:0).

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    «Бернли»

    Новичок чемпионата находится в подвале турнирной таблицы, расположившись на 19-й позиции. На счету подопечных Венсана Компани 4 очка в 11-ти турах: одна победа, ничья и 9 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 8:27.

    «Бернли» подходит к матчу с «Арсеналом» с серией из пяти поражений подряд во всех турнирах. «Бордовые» проиграли четыре матча в АПЛ, а также вылетели из Кубка английской лиги от «Эвертона».

    В крайнем туре чемпионата Англии «Бернли» дома всухую уступил «Кристал Пэлас» (0:2), пропустив по голу в каждом из таймов.

    Личные встречи

    В 10-ти последних матчах на счету «Арсенала» 6 побед, «Бернли» был сильнее в одном случае и еще трижды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Арсенал» — «Бернли» с коэффициентом 1.92.

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