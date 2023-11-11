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    «Арсенал» продлит серию поражений «Бернли»?

    «Арсенал» — «Бернли». Ставка (к. 1.92) и прогноз на чемпионат Англии 11 ноября 2023 года

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    «Арсенал» еще ни разу не проигрывал на своем поле в нынешнем чемпионате Англии
    Лондонский «Арсенал» сыграет на своем поле против «Бернли» в 12-м туре чемпионата Англии. Матч пройдет 11 ноября, начало — в 18:00 мск. «Арсенал» — «Бернли»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 11 Ноября 2023 года
    Арсенал Лондон
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    •  Арсенал Лондон 18:00 Бёрнли Бёрнли
  • Бёрнли
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    «Арсенал»

    «Арсенал» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ после 11-ти сыгранных матчей, в которых набрал 24 очка.

    В среду «канониры» одержали домашнюю победу над «Севильей» (2:0) в рамках Лиги чемпионов.

    Коэффициенты матча Арсенал Лондон — Бёрнли

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    «Арсенал» идеально провел матч, о чем свидетельствует хотя бы тот факт, что испанцы за всю игру нанесли лишь один удар.

    Зато прошлая неделя стала для «Арсенала» самым настоящим разочарованием. Сначала команда Микеля Артеты вылетела из Кубка английской лиги, проиграв «Вест Хэму» (1:3), а потом уступила «Ньюкаслу» (0:1). До этого у нее было лишь одно поражение в текущем сезоне.

    «Арсенал» еще ни разу не проигрывал на своем поле в нынешнем чемпионате Англии. Сейчас у «канониров» четыре победы и две ничьи.

    «Бернли»

    «Бернли» тем временем находится на предпоследней строчке, набрав в 11-ти турах лишь четыре очка.

    В клубе четко понимают, что что-то пошло не так, но пока все равно не спешат со сложным решениями.

    Увольнение Венсана Компани в сложившейся ситуации вряд ли кого-то удивит, но бельгийцу буквально каждую неделю продлевают кредит доверия.

    Все прогнозы на АПЛ

    Серия поражений «Бернли» составляет уже пять матчей. На этом отрезке один из аутсайдеров пропустил 14 мячей.

    Больше «Бернли» в этом сезоне АПЛ пропускает только «Шеффилд Юнайтед». С такой игрой в обороне будет сложно сохранить место в элитном дивизионе.

    Прогноз и ставка

    На «Арсенал» в этом матче можно поставить за 1.19, ничью букмекеры предлагают за 7.10, а победу «Бернли» — за 14.75.

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    Кажется, этот «Бернли» совсем не готов к подвигам. Все указывает на то, что «канониры» обыграют гостей с крупным счетом.

    Ставка — тотал «Арсенала» больше 2,5 за 1.92.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал угловых «Арсенала» больше 7,5 за 1.99. Это логично с учетом того, что команда Артеты большую часть матча проведет на чужой половине поля.

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    «Арсенал» — «Бернли»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 11.11.2023. Прогнозы на футбол. «Арсенал» продлит серию поражений «Бернли»?
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