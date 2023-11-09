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    «Антрахт» обыграл ХИК, а ПАОК сыграл вничью с «Абердином» в рамках ЛК

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    Обзор матчей 4-го тура группы G Лиги конференций.

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    В одной из встреч «Айнтрахт» минимально обыграл ХИК со счетом 1:0. Единственный гол забил форвард немецкой команды Фарес Чайби на 31-й минуте.

    Футбол. Лига конференций. Группа G
    ХИК — Айнтрахт Ф 0:1
    Гол: 0:1 Фарес Шаиби (31') ХИК: Ники Мяенпяя, Миро Теньо, Аапо Хальме, Матти Пельтола, Пюрю Сойри, Туомас Оллила, Лукас Лингман (Энтони Олусанья, 86'), Гиоргос Канеллопулос (Филип Рогич, 71'), Хассан Банде (Кевин Коуассиви-Бениссан, 71'), Сантери Хостикка (Роопе Риски, 86'), Топи Кескинен Айнтрахт Ф: Кевин Трапп, Нильс Нкунку (Элиас Баум, 89'), Аурелио Бута, Хрвое Смолчич, Марио Гётце (Пакстен Ааронсон, 78'), Эйе Скири, Хуго Ларссон, Эрик Эбимбе (Ансгар Кнауфф, 89'), Фарес Шаиби (Йенс Хёуге, 78'), Омар Мармуш (Начо Ферри, 70'), Вильям Пачо Предупреждение: Аурелио Бута (78')

    После этого матча «Айнтрахт» занимает 2-е место в своей группе Лиги конференций с 9-ю очками в активе. ХИК — на последней 4-й позиции (1).

    В параллельном матче ПАОК сыграл вничью с «Абердином» (2:2).

    В составе греческой команды отличились полузащитник Тайсон на 23-й минуте и форвард Мбвана Самата на 67-й минуте. У «Абердина» голы забили нападающий Дук на 14-й минуте и полузащитник Джейми Макгрант на 70-й минуте.

    ПАОК занимает 1-е место в своей группе (10 очков). «Абердин» — на 3-й строчке (2).

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