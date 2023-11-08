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    Гол Мартинеса принес «Интеру» победу над «Зальцбургом» и досрочный выход в плей-офф Лиги чемпионов

    «Зальцбург» — «Интер»: счет матча 0:1, обзор гола

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    В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Интер» на выезде одолел «Зальцбург» со счетом 1:0.

    Лаутаро Мартинес
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    Лаутаро Мартинес

    Победу миланской команде принес точный удар Лаутаро Мартинеса с пенальти на 86-й минуте.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа D
    Зальцбург — Интер 0:1
    Гол: 0:1 Лаутаро Мартинес (пенальти) (85') Зальцбург: Александр Шлагер, Амар Дедич, Самсон Байду, Страхиня Павлович, Андреас Ульмер (Люка Гурна-Дуат, 46'), Лука Сучич, Мадс Бидструп, Николас Капальдо, Оскар Глоч (Аманква Форсон, 87'), Роко Шимич (Петар Ратков, 79'), Карим Конате (Nene Dorgeles, 87') Интер: Ян Зоммер, Карлос Аугусто (Федерико Димарко, 87'), Маттео Дармиан, Алессандро Бастони, Франческо Ачерби, Янн Биссекк (Стефан де Врей, 46'), Генрих Мхитарян (Николо Барелла, 68'), Хакан Чалханоглу (Кристьян Аслани, 61'), Давиде Фраттези, Алексис Санчес (Лаутаро Мартинес, 68'), Марку Тюрам Предупреждения: Янн Биссекк (27'), Хакан Чалханоглу (49'), Страхиня Павлович (51'), Оскар Глоч (75')

    Победа позволила «Интеру» набрать 10 очков и пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. У «Зальцбурга» три пункта и третья строчка.

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