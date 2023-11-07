Хави: Это позор

Главный тренервысказался о поражении от(0:1) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Мы показали низкий уровень игры — потери мяча, проблемы с владением, проблемы с атакой. Это один из худших матчей, которые я помню за эти годы. Мы переживаем тяжелое время, нужно это признать. Это позор.

Все зависит от нас, в следующем матче мы дома сыграем против "Порту". Там можно добиться выхода в плей-офф. Еще недавно мы хорошо играли в футбол. Это ментальный вопрос», — приводит слова Хави Marca.

«Барселона» с 9 очками продолжает лидировать в группе H. «Шахтер» (6 очков) остается третьим в квартете.