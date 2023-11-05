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    Головин: Можно ли сказать, что являюсь лидером «Монако»? Не стал бы говорить так однозначно

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    Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал победу над «Брестом» (2:0) в матче 11-го тура чемпионата Франции.

    Александр Головин
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    Александр Головин

    Россиянин сумел отличиться голом и результативной передачей.

    «Естественно, было желание реабилитироваться за поражение в прошлом туре и перед болельщиками, и перед собой. Не хочется терять очки, поэтому сейчас рад, что сумели одержать победу. Доволен ли тем, что принял участие в обоих голах? Прежде всего доволен тем, что выиграли. Но, конечно, приятно и то, что удается создавать голевые моменты, забивать. Есть взаимопонимание с партнерами, многое получается из того, что отрабатываем на тренировках.

    Можно ли сказать, что в этом сезоне являюсь лидером "Монако"? Не стал бы говорить так однозначно. Понятно, что являюсь одним из тех, кто дольше всех находится в команде, есть определенный опыт, но у нас многие ребята в зависимости от ситуации могут проявить лидерские качества и повести за собой», — приводит слова Головина «Спорт-Экспресс».

    После этого матча «Монако» занимает 2-е место в таблице Лиги 1 (23 очка). «Брест» — на 6-й позиции (15 баллов).

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