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    Артета: Мне стыдно, что гол «Ньюкасла» не отменили в лиге, считающейся лучшей в мире

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    Наставник «Арсенала» Микель Артета подвел итог матча против «Ньюкасла» (0:1).

    Микель Артета
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    Микель Артета

    «Я похвалил игроков за то, как они играли и бились на этом стадионе против этого соперника. Результат должен был быть другим по множеству причин. Если какая-то команда и стремилась победить, так это "Арсенал".

    Мне стыдно за то, что произошло, за то, что этот гол не был отменен в лиге, которую мы называем лучшей в мире. Я 20 лет в этой стране, и теперь мне стыдно. Это позор.

    Слишком многое поставлено на карту. Мы пытаемся делать невероятные вещи, еженедельно выступать на самом высоком уровне. Когда мы недостаточно хороши, я признаю ответственность за это. Но то, что произошло сейчас, не соответствует уровню, который должен быть в этой лиге, тому, какая борьба идет в этой лиге.

    Мне стыдно, что я имею к этому отношение», — цитирует Артету ВВС.

    «Арсенал» занимает третье место в турнирной таблице. «Ньюкасл» поднялся на шестую строчку в чемпионате Англии.

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