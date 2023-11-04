Артета: Мне стыдно, что гол «Ньюкасла» не отменили в лиге, считающейся лучшей в мире

Наставникподвел итог матча против(0:1).

«Я похвалил игроков за то, как они играли и бились на этом стадионе против этого соперника. Результат должен был быть другим по множеству причин. Если какая-то команда и стремилась победить, так это "Арсенал".

Мне стыдно за то, что произошло, за то, что этот гол не был отменен в лиге, которую мы называем лучшей в мире. Я 20 лет в этой стране, и теперь мне стыдно. Это позор.

Слишком многое поставлено на карту. Мы пытаемся делать невероятные вещи, еженедельно выступать на самом высоком уровне. Когда мы недостаточно хороши, я признаю ответственность за это. Но то, что произошло сейчас, не соответствует уровню, который должен быть в этой лиге, тому, какая борьба идет в этой лиге.

Мне стыдно, что я имею к этому отношение», — цитирует Артету ВВС.

«Арсенал» занимает третье место в турнирной таблице. «Ньюкасл» поднялся на шестую строчку в чемпионате Англии.