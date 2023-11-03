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    Зидан — главный кандидат на пост наставника «МЮ»

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    Французский специалист Зинедин Зидан может сменить нидерландца Эрика тен Хага на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед», сообщает The Times.

    Зинедин Зидан
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    Зинедин Зидан

    По информации издания, руководство «красных дьяволов» не довольно результатами команды в текущем сезоне. Накануне «МЮ» вылетел из 1/16 Кубка английской лиги от «Ньюкасла» (0:3), а в чемпионате Англии идет на восьмом месте с 15 очками после 10 туров.

    Также боссы «красных дьяволов» рассматривают наставника «Спортинга» Рубена Аморима.

    Последним местом работы Зидана был мадридский «Реал», который он тренировал с 2016 по 2018 год и с марта 2019 года по май 2021 года. Со «сливочными» он трижды выиграл Лигу чемпионов, дважды — чемпионат Испании, Суперкубок страны, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

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