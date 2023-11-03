Зидан — главный кандидат на пост наставника «МЮ»

Французский специалистможет сменить нидерландца Эрика тен Хага на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед», сообщает The Times.

По информации издания, руководство «красных дьяволов» не довольно результатами команды в текущем сезоне. Накануне «МЮ» вылетел из 1/16 Кубка английской лиги от «Ньюкасла» (0:3), а в чемпионате Англии идет на восьмом месте с 15 очками после 10 туров.

Также боссы «красных дьяволов» рассматривают наставника «Спортинга» Рубена Аморима.

Последним местом работы Зидана был мадридский «Реал», который он тренировал с 2016 по 2018 год и с марта 2019 года по май 2021 года. Со «сливочными» он трижды выиграл Лигу чемпионов, дважды — чемпионат Испании, Суперкубок страны, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.