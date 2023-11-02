Кордоба: «Краснодар» думает о победе в чемпионате России

Нападающий «Краснодара»прокомментировал победу над «Спартаком» (3:2) в Кубке России.

«Мне кажется, что мы достигли своей задачи, приехали, победили [»Спартак«], забрали три очка. Мы хорошо провели групповой этап. Было много положительных моментов.

Есть ли вера в чемпионство в этом году? Нет ничего невозможного, мы работаем от матча к матчу, там уже посмотрим. Конечно, есть такая задача, мы работаем, думаем только об этом. Нам нужно продолжать работать концентрированно в том же духе. Мы удачно стартовали, потому что хорошо играли.

Гонка бомбардиров? Очень хорошее состязание. Буду продолжать в нем бороться», — приводит слова Кордобы ТАСС.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после 13-ти туров.