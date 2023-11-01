«Локомотив» — «Рубин»: счет матча 3:0 (3:0), обзор голов

Московскийна своем поле уверенно разобрался с казанским— 3:0.

Уже на девятой минуте Наир Тикнизян открыл счет с передачи Дмитрия Рыбчинского.

В середине тайма преимущество «Локомотива» до двух голов увеличил Антон Миранчук. Голевой пас на счету автора первого гола.

Закрепил преимущество «железнодорожников» Владислав Сарвели, которому ассистировал Миранчук.

Второй тайм не принес забитых мячей. «Рубин» оказался беспомощен в этом матче, хотя Рашид Рахимов обещал перед началом дать серьезный бой.

Футбол. Россия. Кубок. Группа B Локомотив — Рубин 3:0 Голы: 1:0 Наир Тикнизян (9'), 2:0 Антон Миранчук (26'), 3:0 Владислав Сарвели (37') Локомотив: Гилерме, Иван Кузьмичёв, Лукас Фассон, Илья Самошников, Наир Тикнизян, Константин Марадишвили, Даниил Куликов, Антон Миранчук, Дмитрий Рыбчинский, Владислав Сарвели, Тимур Сулейманов Рубин: Егор Шамов, Рустам Ашурматов, Алексей Грицаенко, Егор Сорокин, Илья Рожков, Александр Ломовицкий, Марат Апшацев, Умарали Рахмоналиев, Лазар Ранджелович, Джоэль Фамейе, Даниил Кузнецов Предупреждения: Джоэль Фамейе (22'), Даниил Куликов (40'), Константин Марадишвили (45'), Владислав Сарвели (60')

«Локомотив» выиграл группу В с 13 очками. «Рубин» вылетел из Кубка России, замкнув квартет.