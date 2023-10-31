ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джуд БеллингемКласико — лишь последнее волшебство Беллингема с момента дебюта в «Реале»
  • 16:40
    • Официально: Винисиус продлил контракт с «Реалом»
  • 12:51
    • «Ак Барс» сыграет против СКА без Радулова и Шипачева
  • 01:01
    • Месси стал обладателем «Золотого мяча» в 2023 году
    Все новости спорта

    Тухель о трансферах «Баварии»: Мы постараемся усилить нашу команду в январе

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бундеслига Футбол Германии Бавария Трансферы
    Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал о планах клуба в зимнее трансферное окно.

    Томас Тухель — главный тренер «Баварии»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Томас Тухель — главный тренер «Баварии»

    «Мы работаем над этим. Мы потеряем много игроков на несколько недель в январе из-за их участия в международных турнирах.

    У нас всё под контролем. Мы постараемся усилить нашу команду в январе, хотя это и непросто», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany.

  • Трансферный дайджест. 24-30 октября
  • Рамздейл и Филлипс уйдут из своих клубов, а у боссов «Манчестер Сити» не получится подписать Мусиалу
  • Вчера

    • После 9-и туров Бундеслиги «Бавария» занимает 2-е место в таблице с 23 очками в активе. Мюнхенцы отстают от «Байера» (1-я строчка) на 2 балла.

    В следующем матче «Бавария» сыграет с «Саарбрюккеном» в рамках Кубка Германии. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Зрители увидят много голов
  • «Зенит» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • В Санкт-Петербурге «Ак Барс» сумеет остановить свою серию поражений
  • СКА — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Рублев дожмет Нисиоку только в третьем сете?
  • Нисиока — Рублев. Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.46
  • Экспресс дня 31 октября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Зенит — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч СКА — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Нисиока — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Хачанов — Дьере
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Вольфсбург — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Колорадо — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры