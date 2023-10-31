Тухель о трансферах «Баварии»: Мы постараемся усилить нашу команду в январе

Главный тренеррассказал о планах клуба в зимнее трансферное окно.

«Мы работаем над этим. Мы потеряем много игроков на несколько недель в январе из-за их участия в международных турнирах.

У нас всё под контролем. Мы постараемся усилить нашу команду в январе, хотя это и непросто», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany.

После 9-и туров Бундеслиги «Бавария» занимает 2-е место в таблице с 23 очками в активе. Мюнхенцы отстают от «Байера» (1-я строчка) на 2 балла.

В следующем матче «Бавария» сыграет с «Саарбрюккеном» в рамках Кубка Германии. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.