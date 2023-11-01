«Саарбрюккен»
Эта команда выступает в третьем по рангу немецком дивизионе. Там «Саарбрюккен» находится на 15 месте.
Более того, «Саарбрюккен» выиграл всего лишь в трех матчах из 11. Зато с атакой относительный порядок: 19 забитых мячей.
Коэффициенты матча Саарбрюккен — Бавария
В предыдущем туре чемпионата «Саарбрюккен» снова удручил результатом. Команда уступила «Эссену» со счетом 1:2.
«Саарбрюккен» не побеждает в трех матчах кряду. Причем два последних поединка были проиграны.
Хозяева явно постараются дать бой чемпиону. Вот только вряд ли у них получится остановить мощных мюнхенцев.
«Бавария»
Эта команда начала чемпионат явно хуже ожидаемого. Между тем, «Бавария» сейчас пребывает на 2 месте турнирной таблицы.
С реализацией дела у команды обстоят великолепно. В 9 матчах чемпионата Германии «Бавария» наколотила уже 34 мяча.
В минувшем туре чемпионата мюнхенцы разнесли в щепки «Дармштадт» (8:0). Хет-трик оформил лидер атак команды Харри Кейн.
При этом вряд ли гости сыграют в оптимальном составе. Томас Тухель наверняка даст отдохнуть лидерам и предоставит шанс резервистам.
Наверняка «Бавария» будет максимально агрессивной в атаке. В любом кадровом сочетании мюнхенцы сильны и опасны.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Баварии» предлагают — 1.01.
На викторию «Саарбрюккена» дают — 50.00, ничья оценена — в 23.00.
Мюнхенцы наверняка сыграют не основным составом, так что
Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.04. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 3.5 за 2.68.