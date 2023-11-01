«Саарбрюккен» сыграет на своем поле с «Баварией» в рамках 1/16 финала Кубка Германии. Матч пройдет 1 ноября, начало — в 22:45 мск. «Саарбрюккен» — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Саарбрюккен»

Эта команда выступает в третьем по рангу немецком дивизионе. Там «Саарбрюккен» находится на 15 месте.

Более того, «Саарбрюккен» выиграл всего лишь в трех матчах из 11. Зато с атакой относительный порядок: 19 забитых мячей.

Коэффициенты матча Саарбрюккен — Бавария 1X2Новым игрокам 69.0015.001.06Бонус$9500

В предыдущем туре чемпионата «Саарбрюккен» снова удручил результатом. Команда уступила «Эссену» со счетом 1:2.

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«Саарбрюккен» не побеждает в трех матчах кряду. Причем два последних поединка были проиграны.

Хозяева явно постараются дать бой чемпиону. Вот только вряд ли у них получится остановить мощных мюнхенцев.

«Бавария»

Эта команда начала чемпионат явно хуже ожидаемого. Между тем, «Бавария» сейчас пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

С реализацией дела у команды обстоят великолепно. В 9 матчах чемпионата Германии «Бавария» наколотила уже 34 мяча.

В минувшем туре чемпионата мюнхенцы разнесли в щепки «Дармштадт» (8:0). Хет-трик оформил лидер атак команды Харри Кейн.

При этом вряд ли гости сыграют в оптимальном составе. Томас Тухель наверняка даст отдохнуть лидерам и предоставит шанс резервистам.

Наверняка «Бавария» будет максимально агрессивной в атаке. В любом кадровом сочетании мюнхенцы сильны и опасны.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Баварии» предлагают — 1.01.

На викторию «Саарбрюккена» дают — 50.00, ничья оценена — в 23.00.

Мюнхенцы наверняка сыграют не основным составом, так что соперник будет иметь шансы на забитый мяч .

Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.04. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 3.5 за 2.68.