ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джуд БеллингемКласико — лишь последнее волшебство Беллингема со времен дебюта в «Реале» Роберт ЛевандовскийЛевандовский, Рибери и еще пять игроков, не получивших заслуженного «Золотого мяча» Джамал Мусиала — полузащитник «Баварии»Трансферный дайджест. 24-30 октября
  • 01:01
    • Месси стал обладателем «Золотого мяча» в 2023 году
  • 00:40
    • Холанн стал самым лучшим нападающим прошлого сезона
    Все новости спорта

    «Бавария» забьет и… пропустит?!

    «Саарбрюккен» — «Бавария». Ставка (к. 3.04) и прогноз на футбол, Кубок Германии, 1 ноября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Кубок Германии Прогнозы на Баварию
    Прогноз и ставки на «Саарбрюккен» — «Бавария»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джамал Мусиала
    «Саарбрюккен» сыграет на своем поле с «Баварией» в рамках 1/16 финала Кубка Германии. Матч пройдет 1 ноября, начало — в 22:45 мск. «Саарбрюккен» — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Германия. Кубок 01 Ноября 2023 года
    Саарбрюккен
  • Германия. Кубок
    •  Саарбрюккен 22:45 Бавария Бавария
  • Мюнхен
    •

    «Саарбрюккен»

    Эта команда выступает в третьем по рангу немецком дивизионе. Там «Саарбрюккен» находится на 15 месте.

    Более того, «Саарбрюккен» выиграл всего лишь в трех матчах из 11. Зато с атакой относительный порядок: 19 забитых мячей.

    Коэффициенты матча Саарбрюккен — Бавария

    1X2Новым игрокам
  • 69.0015.001.06Бонус$9500
    •

    В предыдущем туре чемпионата «Саарбрюккен» снова удручил результатом. Команда уступила «Эссену» со счетом 1:2.

    Все прогнозы на футбол

    «Саарбрюккен» не побеждает в трех матчах кряду. Причем два последних поединка были проиграны.

    Хозяева явно постараются дать бой чемпиону. Вот только вряд ли у них получится остановить мощных мюнхенцев.

    «Бавария»

    Эта команда начала чемпионат явно хуже ожидаемого. Между тем, «Бавария» сейчас пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

    С реализацией дела у команды обстоят великолепно. В 9 матчах чемпионата Германии «Бавария» наколотила уже 34 мяча.

  • Лига чемпионов. Кто уже одной ногой в плей-офф, а кто рискует вылететь?
  • Изучаем турнирное положение команд на полпути группового этапа ЛЧ
  • 26/10/2023

    • В минувшем туре чемпионата мюнхенцы разнесли в щепки «Дармштадт» (8:0). Хет-трик оформил лидер атак команды Харри Кейн.

    При этом вряд ли гости сыграют в оптимальном составе. Томас Тухель наверняка даст отдохнуть лидерам и предоставит шанс резервистам.

    Наверняка «Бавария» будет максимально агрессивной в атаке. В любом кадровом сочетании мюнхенцы сильны и опасны.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Баварии» предлагают — 1.01.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Саарбрюккена» дают — 50.00, ничья оценена — в 23.00.

    Мюнхенцы наверняка сыграют не основным составом, так что соперник будет иметь шансы на забитый мяч.

    Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.04. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 3.5 за 2.68.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.00
  • Прогноз на матч Шарлотт — Бруклин
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Индиана — Чикаго
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Вашингтон — Бостон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Филадельфия — Каролина
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.69
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Сиэтл
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Питтсбург — Анахайм
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Орландо Сити — Нэшвилл
  • Футбол
  • Сегодня в 02:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Торонто — Портленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Атланта — Миннесота
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч Гауфф — Жабер
  • Теннис
  • Сегодня в 02:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Оклахома — Детройт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Милуоки — Майами
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Мемфис — Денвер
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Саарбрюккен» — «Бавария»: прогноз, ставка (3.04), статистика, коэффициенты матча 01.11.2023. Прогнозы на футбол. «Бавария» забьет и… пропустит?!
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры