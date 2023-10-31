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    Месси о соперничестве с Роналду: Это была великая битва

    Футбол Криштиану Роналду Интер Майами Аль-Наср Эр-Рияд Золотой мяч
    Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси высказался о соперничестве с Криштиану Роналду.

    Криштиану Роналду и Лионель Месси
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    Криштиану Роналду и Лионель Месси

    В понедельник, 30 октября, Месси восьмой раз в карьере стал обладателем «Золотого мяча».

    «В спортивном плане это была великая битва. Мы подпитывались от этого соперничества, потому что мы оба очень конкурентоспособны. Он тоже всегда хотел побеждать.

    Это был очень приятный период для нас обоих, а также для тех, кто любит футбол. Я думаю, мы действительно заслужили достижения вершины и такого долгого удержания на ней.

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    • Туда легко добраться, но трудно там оставаться. А мы оставались на вершине 10-15 лет. Это очень сложно, и сделать это — потрясающе.

    Это будет прекрасным воспоминанием для всех, кто следил за нами», — сказал Месси, слова которого приводит L’Équipe.

    Напомним, Роналду пять раз выигрывал «Золотой мяч».

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