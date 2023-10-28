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    «Мальорка» и «Хетафе» поделили очки

    «Мальорка» — «Хетафе»: счет матча 0:0, обзор

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    В матче 11-го тура испанской Примеры «Мальорка» и «Хетафе» не смогли выявить сильнейшего.

    «Мальорка»
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    «Мальорка»

    Соперники так и не поразили ворота друг друга, расписав мировую — 0:0.

    Футбол. Испания. Примера
    Мальорка — Хетафе 0:0
    Мальорка: Предраг Райкович, Джованни Алессандро Апуд, Мартин Вальент, Матия Настасич, Коста Хауме (Антонио Латорре, 90'), Антонио Санчес (Амат Ндиайе, 65'), Омар Маскарель (Мануэль Морланес, 89'), Саму Кошта, Дани Родригес (Пабло Маффео, 89'), Ведат Мурики, Абдон Хетафе: Давид Сория, Даконам Ортега Дьене, Хосе Кармона (Карлос Аленья, 71'), Диего Рико Сальгуэро, Омар Альдерете, Стефан Митрович, Хуан Иглесиас (Луис Милья, 90'), Мэйсон Гринвуд, Неманья Максимович, Борха Майораль (Оскар Родригес, 90'), Хуанми Латаса (Хайме Мата, 60') Предупреждение: Хайме Мата (75')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Хетафе» (12 пунктов) идет на двенадцатом месте в турнирной таблице. У «Мальорки» 9 баллов и пятнадцатая строчка.

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