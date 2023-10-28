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    «Ланс» всухую разгромил «Нант», у Сотока — дубль

    «Ланс» — «Нант»: счет матча 4:0, обзор голов

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    «Ланс» обыграл «Нант» (4:0) в матче 10-го тура французской Лиги 1.

    «Ланс»
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    «Ланс»

    В составе хозяев дублем отметился нападающий «Ланса» Флорьян Сотока, забив свои голы с пенальти на 27-й и 72-й минутах встречи.

    Остальные 2 гола забили Факундо Медина и Нейл Эль-Айнауи на 58-й и 89-й минутах соответственно.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Ланс — Нант 4:0
    Голы: 1:0 Флорьян Сотока (пенальти) (27'), 2:0 Факундо Медина (58'), 3:0 Флорьян Сотока (пенальти) (72'), 4:0 Нейл Эль-Айнауи (89') Ланс: Брис Самба, Жонатан Гради, Кевин Дансо, Факундо Медина, Рубен Агилар, Дейер Мачадо (Массадио Айдара, 69'), Анди Диуф (Нейл Эль-Айнауи, 78'), Салис Абдул-Самед, Адриен Томассон (Анжело Фюльжини, 78'), Флорьян Сотока (Оскар Кортес, 84'), Элье Ваи (Морган Гилавоги, 69') Нант: Альбан Лафон, Жан-Кевин Дюверн, Эрай Джёмерт, Жан-Шарль Кастеллетто, Флоран Молле, Самуэль Мутуссами (Мусса Сиссоко, 82'), Педро Чиривелья, Маркус Коко (Adson, 73'), Маттис Аблин (Мостафа Мохамед, 60'), Моузес Саймон (Кадер Бамба, 60'), Кентен Мерлен (Жауэн Аджам, 81') Предупреждения: Элье Ваи (68'), Эрай Джёмерт (68'), Жан-Кевин Дюверн (83')

    После этого матча «Ланс» занимает 9-е место в таблице Лиги 1 с 12-ю очками в активе. «Нант» — на 7-й позиции (14 баллов).

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