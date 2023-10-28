Карпин: Везение? А какое везение у нас было? В пустые ворота бьем и попадаем в игрока. Три раза

Главный тренерназвал слагаемые победы в матче РПЛ с(1:0).

«Слагаемые — игра в первом тайме, а во втором тайме дотерпели, допахали, отработали. Везение? А какое везение у нас было? В пустые ворота бьем и попадаем в игрока. Три раза.

Меняя Мохеби, снижали наши антропометрические данные. В конце там навал был, нужны были высокие игроки, поэтому выпустили Ланговича, и он хорошо справился», — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».

После этого матча «Ростов» занимает 9-е место в таблице РПЛ с 16-ю очками в активе. «Локомотив» — на 5-й позиции (20 баллов).