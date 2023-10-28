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    Карпин: Везение? А какое везение у нас было? В пустые ворота бьем и попадаем в игрока. Три раза

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    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин назвал слагаемые победы в матче РПЛ с «Локомотивом» (1:0).

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Слагаемые — игра в первом тайме, а во втором тайме дотерпели, допахали, отработали. Везение? А какое везение у нас было? В пустые ворота бьем и попадаем в игрока. Три раза.

    Меняя Мохеби, снижали наши антропометрические данные. В конце там навал был, нужны были высокие игроки, поэтому выпустили Ланговича, и он хорошо справился», — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».

    После этого матча «Ростов» занимает 9-е место в таблице РПЛ с 16-ю очками в активе. «Локомотив» — на 5-й позиции (20 баллов).

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