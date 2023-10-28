Галактионов: Гол «Ростова» внес какую-то сумятицу в головы футболистов «Локомотива»

Главный тренерпрокомментировал поражение от(0:1) в матче 13-го тура РПЛ.

«Мы абсолютно недовольны тем, как начали — по структуре, по организации игры в обороне всей команды, начиная с группы футболистов атаки и средней линии. Такое впечатление, что гол внес какую-то сумятицу в головы наших футболистов. Мы многое проговаривали. Этими моментами мы категорически недовольны. Будем разбираться и исправлять», — приводит слова Галактионова пресс-служба клуба.

После этого матча «Ростов» занимает 9-е место в таблице РПЛ с 16-ю очками в активе. «Локомотив» — на 5-й позиции (20 баллов).