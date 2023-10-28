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    «Челси» дома проиграл «Брентфорду» в АПЛ

    «Челси» — «Брентфорд»: счет матча 0:2, обзор голов

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    Закончился матч 10-го тура АПЛ, в котором встречались лондонские «Челси» и «Брентфорд». Гости взяли верх над соперником со счетом 2:0.

    Рахим Стерлинг
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    Рахим Стерлинг

    В составе победителей голы забили Итан Пиннок (58-я минута) и Брайан Мбемо (96-я минута).

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Челси — Брентфорд 0:2
    Голы: 0:1 Этан Пиннок (58'), 0:2 Брайан Мбемо (90 + 6') Челси: Роберт Санчес, Аксель Дисаси (Рис Джеймс, 67'), Тьяго Силва, Леви Колвилл, Марк Кукурелья (Deivid Washington, 81'), Конор Галлахер, Мойсес Кайседо (Лесли Угочукву, 81'), Коул Палмер, Рахим Стерлинг, Чуквунонсо Мадуэке (Ян Матсен, 67'), Николас Джексон Брентфорд: Марк Флеккен, Мадс Роэрслев Расмуссен, Нэйтан Коллинз, Этан Пиннок, Кристоффер Аер, Аарон Хики (Саман Годдос, 84'), Витали Янельт (Yehor Yarmoliuk, 76'), Кристиан Нергор, Матиас Йенсен (Фрэнк Аниика, 64'), Брайан Мбемо, Йоан Висса (Ниль Мопе, 76') Предупреждения: Ниль Мопе (56'), Мойсес Кайседо (78'), Фрэнк Аниика (85'), Кристиан Нергор (90 + 8')

    «Брентфорд» идет на 10-й строчке в таблице АПЛ. Клуб набрал 13 очков за 10 встреч.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Челси» находится на 11-м месте, заработав 12 очков. Лидирует в лиге «Тоттенхэм» (26).

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