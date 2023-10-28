Аршавин: У «Ростова» оборона из «Зенита-2»

Бывший футболист «Зенита» и сборной Россииназвал причину слабой игрыв обороне.

В текущем чемпионате России «Ростов» пропустил 24 мяча в 12-ти матчах.

«Потому что там оборона "Зенита‑2" (смеется). Чернов, Вахания, Прохин и так далее.

Без Осипенко там вообще ничего не склеить. В одной игре, по‑моему, менялась все четверка. Так тренеры не делают», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Ростов» — «Локомотив»

В ближайшем матче «Ростов» сыграет на своем поле с «Локомотивом». Игра состоится 28 октября, начало — в 16:30 мск.