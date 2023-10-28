ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Тоттенхэм»«Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм» 1:2. Онлайн
    Все новости спорта

    Аршавин: У «Ростова» оборона из «Зенита-2»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Ростов РПЛ Футбол России
    Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин назвал причину слабой игры «Ростова» в обороне.

    Андрей Аршавин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Аршавин

    В текущем чемпионате России «Ростов» пропустил 24 мяча в 12-ти матчах.

    «Потому что там оборона "Зенита‑2" (смеется). Чернов, Вахания, Прохин и так далее.

    Без Осипенко там вообще ничего не склеить. В одной игре, по‑моему, менялась все четверка. Так тренеры не делают», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Ростов» — «Локомотив»

    В ближайшем матче «Ростов» сыграет на своем поле с «Локомотивом». Игра состоится 28 октября, начало — в 16:30 мск.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Беллингем и бразильцы разорвут оборону «Барселоны»?
  • «Барселона» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 2.82
    •
  • Медведев проиграет Циципасу и «пролетит» мимо финала?
  • Медведев — Циципас. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Сможет ли «Спартак» переиграть «Факел»?
  • «Факел» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.38
  • Экспресс дня 28 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.82
  • Прогноз на матч Барселона — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  1.92
  • Прогноз на матч Медведев — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Факел — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ростов — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Арсенал — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Зенит — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Кадис — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч ЦСКА — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры