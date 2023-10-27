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    Виллаш-Боаш может вернуться в «Порту»

    Футбол Порту Португалия Зенит Марсель Челси Тоттенхэм
    Новым президентом «Порту» может стать Андре Виллаш-Боаш, известный по тренерской работе с «Зенитом» и другими клубами, сообщает издание Record.

    Андре Виллаш-Боаш
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    Андре Виллаш-Боаш

    Известный специалист выдвинул свою кандидатуру на выборы президента «Порту», которые пройдут в 2024 году.

    Напомним, что Андре Виллаш-Боаш возглавлял «Зенит» с 2014 по 2016 год. В 2015 году выиграл с ним золотые медали чемпионата России.

    Последним клубом португальца в карьере был французский «Марсель» (2019-2022), откуда он ушел со скандалом, не согласившись с руководством по поводу трансферной политики клуба.

    Также Андре Виллаш-Боаш работал главным тренером в «Челси», «Тоттенхэме», «Порту», «Шанхае СИПГ».

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