Виллаш-Боаш может вернуться в «Порту»

Новым президентомможет стать, известный по тренерской работе си другими клубами, сообщает издание Record.

Известный специалист выдвинул свою кандидатуру на выборы президента «Порту», которые пройдут в 2024 году.

Напомним, что Андре Виллаш-Боаш возглавлял «Зенит» с 2014 по 2016 год. В 2015 году выиграл с ним золотые медали чемпионата России.

Последним клубом португальца в карьере был французский «Марсель» (2019-2022), откуда он ушел со скандалом, не согласившись с руководством по поводу трансферной политики клуба.

Также Андре Виллаш-Боаш работал главным тренером в «Челси», «Тоттенхэме», «Порту», «Шанхае СИПГ».