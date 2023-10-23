Родина — Динамо-Махачкала
Последний матч между собой: Родина — Динамо-Махачкала 2:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.
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