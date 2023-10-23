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    Махачкалинское «Динамо» продолжит побеждать?

    «Родина» — «Динамо» Махачкала. Ставка (к. 2.80) и прогноз на футбол, Первая лига, 23 октября 2023 года

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    «Динамо» Махачкала
    «Родина» сыграет на своем поле с махачкалинским «Динамо» в рамках 15-го тура российской Первой лиги. Матч пройдет 23 октября, начало — в 19:30 мск. «Родина» — «Динамо» Махачкала: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 23 Октября 2023 года
    Родина
  • Москва
    •  Родина 19:30 Динамо-Махачкала Динамо-Махачкала
  • Махачкала
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    «Родина»

    Команда находится во 2-й половине турнирной таблицы, занимая лишь 12-е место в Первой лиге. «Родина» опережает зону вылета лишь на 3 балла. Впрочем, у этой команды точно есть потенциал, ведь «Родина» демонстрировала неплохой футбол в некоторых матчах нынешнего сезона.

    У «Родины» все в порядке с результативностью. Команда забила 19 голов за 14 встреч — 1-е место в лиге по этому показателю. К тому же, команда и пропустила довольно много — 14 голов.

    В последних матчах у «Родины» не самые лучшие результаты. За последние 5 туров в Первой лиге команда обыграла только КАМАЗ (1:0), забив единственный гол на 62-й минуте. К тому же, москвичи трижды проиграли и один раз сыграли вничью.

    Прогнозы на ФНЛ

    В предстоящем матче против махачкалинского «Динамо» «Родина» попробует выйти из этой ямы. Стоит отметить, что москвичи — одни из худших в лиге по результатам домашних матчей, набрав всего 10 очков на своем поле из 21-го возможного.

    «Динамо» Махачкала

    Команда занимает 2-е место в таблице Первой лиги после 14-и туров, отставая от 1-й строчки лишь на один балл. Безусловно, «Динамо» — один из претендентов на борьбу за РПЛ в нынешнем сезоне. Команда играет более менее стабильно, набирая очки.

    Стоит отметить, что у «Динамо» — лучшая оборона среди всех остальных команд в Первой лиге. Махачкалинцы пропустили всего 6 голов за 14 встреч при 15-и забитых — прекрасный результат. В последних матчах особенно заметно, насколько оборона «Динамо» крепка.

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    • В последних 5-и встречах Первой лиги «Динамо» выиграло 4 матча при одном поражении. За этот период команда пропустила только один гола при 7-и забитых. В одном из последних матчей махачкалинская команда проиграла «Акрону» (0:1), пропустив единственный гол на 70-й минуте встречи.

    «Динамо» — лучшая команда в лиге по результатам гостевых матчей. Махачкалинцы выиграли все 7 матчей на выезде, пропустив при этом всего 3 гола. Сможет ли команда продлить успех? «Динамо» точно будет владеть преимуществом, но реализует ли свои моменты?

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Родины» предлагают — 2.60.

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    На викторию «Динамо» дают — 2.80, ничья оценена — в 3.25.

    В предстоящем матче гости будут иметь преимущество, если смотреть на результаты, которые показывает «Родина» в последнее время. Можно предположить, что «Динамо» возьмет 3 очка при низовой встрече.

    Наш прогноз — Победа «Динамо». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.80. Еще вариант для ставки — Тотал 2.5 меньше за 1.62.

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    «Родина» — «Динамо» Махачкала: прогноз, ставка (2.80), статистика, коэффициенты матча 23.10.2023. Прогнозы на футбол. Махачкалинское «Динамо» продолжит побеждать?
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