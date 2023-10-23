«Шахтер» расторг контракт с игроком, ранее сбежавшим в Россию

Донецкийобъявил о расторжении контракта с футболистом молодежной команды, который ранее сбежал в Россию.

В начале октября стало известно, что Распутько не вернулся вместе с «Шахтером» в Украину после матча Юношеской лиги УЕФА в Бельгии и, по слухам, сбежал в Россию. Позже отец игрока подтвердил эту информацию.

«Официальное заявление клуба о прекращении трудовых отношений с игроком: в связи с невозвратом к расположению команды и фактическим отказом от исполнения обязанностей по контракту ФК "Шахтер" расторг контракт с футболистом Александром Роспутько», — говорится в заявлении «горняков».

Сообщалось, что Распутько может подписать контракт со «Звездой» из Санкт-Петербурга.