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    Отец игрока «Шахтера» подтвердил побег сына в Россию

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    Юрий Роспутько, отец футболиста донецкого «Шахтера» Александра Роспутько, подтвердил информацию о том, что его сын совершил побег в Россию.

    Александр Распутько
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    Александр Распутько

    Ранее стало известно, что Распутько не вернулся вместе с «Шахтером» в Украину после матча Юношеской лиги УЕФА в Бельгии и, по слухам, сбежал в Россию.

    «Пока я не могу сообщить причину, почему Саша сбежал из "Шахтера". Я могу сказать, что в России ему точно будет безопасней. Информация о прошении политического убежища неправда. Мой сын его не просил. Он просто подаст документы на российский паспорт, как сделал бы это на своей Родине в Донецке.

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    • Сейчас Сашу ни в какой команде ждать не стоит. Он очень устал от всего. Он расслабляется и отдыхает пока, а там посмотрим», — приводит слова Юрия Распутько ИА Регнум.

    Сообщалось, что Распутько может подписать контракт со «Звездой» из Санкт-Петербурга.

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