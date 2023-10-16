Отец игрока «Шахтера» подтвердил побег сына в Россию

Юрий Роспутько, отец футболиста донецкого «Шахтера», подтвердил информацию о том, что его сын совершил побег в Россию.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Александр Распутько Фото: shakhtar.com

Ранее стало известно, что Распутько не вернулся вместе с «Шахтером» в Украину после матча Юношеской лиги УЕФА в Бельгии и, по слухам, сбежал в Россию.

«Пока я не могу сообщить причину, почему Саша сбежал из "Шахтера". Я могу сказать, что в России ему точно будет безопасней. Информация о прошении политического убежища неправда. Мой сын его не просил. Он просто подаст документы на российский паспорт, как сделал бы это на своей Родине в Донецке.

Сейчас Сашу ни в какой команде ждать не стоит. Он очень устал от всего. Он расслабляется и отдыхает пока, а там посмотрим», — приводит слова Юрия Распутько ИА Регнум.

Сообщалось, что Распутько может подписать контракт со «Звездой» из Санкт-Петербурга.