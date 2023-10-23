ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Аслан Карацев и Бен ШелтонМощное выступление Карацева в Токио, первый финал Котова и очередная травма Алькараса
  • 13:26
    • Один из лидеров «Баварии» выбыл на неопределенный срок
  • 12:36
    • Тейлор Бек признан лучшим нападающим прошлой недели в КХЛ
  • 12:06
    • «Шахтер» расторг контракт с игроком, ранее сбежавшим в Россию
  • 11:41
    • «Торпедо» хочет провести матч КХЛ на футбольном стадионе
    Все новости спорта

    Акрон — Шинник смотреть онлайн

    23.10.2023 в 16:30 начнется матч в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ) Акрон — Шинник

    Футбол ФНЛ — Первая лига Акрон Шинник Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ
    Акрон и Шинник начнут матч в 16:30 в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ), 23.10.2023.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: Акрон — Шинник 3:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Акрон» — «Шинник» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.00.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Акрон — Шинник.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонусы 50USDНовым игрокам

    Bet365 предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 500 USD бонусами для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Тоттенхэм» и «Фулхэм» забьют друг другу
  • «Тоттенхэм» — «Фулхэм». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Локомотив» прервет серию поражений в тяжелейшем матче против СКА
  • «Локомотив» — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Каролина» воспользуется всеми уязвимыми точками «Тампы-Бэй»
  • «Тампа-Бэй» — «Каролина». Прогноз и ставки
  • 2.28
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.84
  • Экспресс дня 23 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Локомотив — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Каролина
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Торпедо — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Вашингтон — Торонто
  • Хоккей
  • Послезавтра в 01:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Севилья — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Галатасарай — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  2.09
  • Прогноз на матч Ак Барс — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры