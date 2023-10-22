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    «Торпедо» одержало первую победу при Горлове

    «Торпедо» — «СКА-Хабаровск»: счет 2:0 (0:0), обзор голов

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    Московское «Торпедо» было сильнее «СКА-Хабаровск» в матче 15-го тура Первой лиги. Это первая победа автозаводцев под руководством 36-летнего Артема Горлова.

    Нападающий «Торпедо» Георгий Гонгадзе
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    Нападающий «Торпедо» Георгий Гонгадзе

    Первый тайм не принес забитых голов, небольшим преимуществом в нем владели гости.

    «Торпедо» открыло счет на 59-й минуте. Гол на счету крайнего полузащитника Игоря Горбунова.

    Второй мяч на 83-й минуте провел форвард Георгий Гонгадзе, который наконец смог открыть голевой счет за «Торпедо» после перехода из «Факела».

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Торпедо — СКА-Хабаровск 1:0
    Гол: 1:0 Игорь Горбунов (59') Торпедо: Егор Бабурин, Сергей Бородин, Юрий Журавлёв, Иван Енин, Игорь Горбунов, Александр Орехов, Роман Юзепчук, Йорди Рейна, Илья Стефанович, Gromyko V., Shevchenko G. СКА-Хабаровск: Ислам Имамов, Даниил Корнюшин, Олег Кожемякин, Алексей Никитин, Николай Покидышев, Юрий Бавин, Илья Петров, Вячеслав Подберёзкин, Альбек Гонгапшев, Begun D., Simonyan A. Предупреждения: Gromyko V. (29'), Магомед Мусалов (57'), Роман Юзепчук (60'), Йорди Рейна (62')

    После этой победы москвичи поднялись на 7-е место с 21 очком. «СКА-Хабаровск» располагается на 12-м месте с 19 очками.

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