Месси сыграет в последнем матче «Интер Майами» в сезоне

Нападающий «Интер Майами»сыграет в заключительном для команде матче регулярного чемпионата МЛС против «Шарлотт». Об этом сообщил помощник главного тренера команды Хавьер Моралес.

«Он собирается поехать на матч. После мы решим, сколько времени он сыграет.

Присутствие Лионеля в команде — это мотивация для всех. Мы знаем, что он значит для футбола. То, что он есть у нашей команды и готов играть, всегда хорошо для нас.

Мы рады, что он вернулся, готов на 100%, и посмотрим, как он проявит себя завтра в игре», — приводит слова Моралеса ESPN.

Матч «Шарлотт» — «Майами» пройдет 22 октября, начало — в 01:00 мск.

«Интер Майами» по итогам регулярного сезона не попал в плей-офф МЛС.