Месси сыграет в последнем матче «Интер Майами» в сезоне

Лионель Месси Фото: globallookpress.com
«Он собирается поехать на матч. После мы решим, сколько времени он сыграет.
Присутствие Лионеля в команде — это мотивация для всех. Мы знаем, что он значит для футбола. То, что он есть у нашей команды и готов играть, всегда хорошо для нас.
Мы рады, что он вернулся, готов на 100%, и посмотрим, как он проявит себя завтра в игре», — приводит слова Моралеса ESPN.
Матч «Шарлотт» — «Майами» пройдет 22 октября, начало — в 01:00 мск.
«Интер Майами» по итогам регулярного сезона не попал в плей-офф МЛС.