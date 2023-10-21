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    Месси сыграет в последнем матче «Интер Майами» в сезоне

    Футбол Интер Майами MLS
    Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси сыграет в заключительном для команде матче регулярного чемпионата МЛС против «Шарлотт». Об этом сообщил помощник главного тренера команды Хавьер Моралес.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    «Он собирается поехать на матч. После мы решим, сколько времени он сыграет.

    Присутствие Лионеля в команде — это мотивация для всех. Мы знаем, что он значит для футбола. То, что он есть у нашей команды и готов играть, всегда хорошо для нас.

    Мы рады, что он вернулся, готов на 100%, и посмотрим, как он проявит себя завтра в игре», — приводит слова Моралеса ESPN.

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    «Интер Майами» по итогам регулярного сезона не попал в плей-офф МЛС.

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