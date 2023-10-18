ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Серу ГирассиГирасси, Савио и еще 10 ноунеймов, которые удивили на старте сезона
  • 14:36
    • Месси сообщил, планирует ли уйти в аренду после невыхода «Интер Майами» в плей-офф МЛС
  • 13:29
    • Карпин рассказал, в каком случае есть смысл рассмотреть вариант с переходом в Азию
  • 12:26
    • Тонали делал ставки на матчи «Милана». Итальянца могут дисквалифицировать на один год
  • 12:05
    • Источник: Соболев отстранен от тренировок со «Спартаком»
    Все новости спорта

    Месси сообщил, планирует ли уйти в аренду после невыхода «Интер Майами» в плей-офф МЛС

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Интер Майами MLS Барселона Примера (Ла Лига) Футбол Испании Саудовская Про-Лига Трансферы
    Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси прокомментировал информацию о возможном переходе в другой клуб во время паузы в МЛС.

    Лионель Месси
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лионель Месси

    Сообщалось, что Месси может рассмотреть вариант с арендой до возобновления сезона в МЛС.

    «Я не рассматриваю ли возможность на время уйти в аренду после невыхода "Интер Майами" в плей-офф МЛС.

    Мне жаль, что мы не квалифицировались в плей-офф, хотя были очень близки.

    Я пропустил несколько последних матчей. В нашей команде было несколько травм.

  • Месси сообщили, что он выиграл «Золотой мяч»
  • Читайте по теме

    • Июль получился тяжелым, потому что мы играли каждые три дня, в том числе на выезде. Мы выиграли важный турнир для клуба.

    Я продолжу тренироваться и сыграю в нашем следующем матче против "Шарлотт". Затем постараюсь в лучшем состоянии вернуться в сборную в ноябре.

    После этого я буду наслаждаться отпуском в Аргентине. У меня впервые будет больше свободных дней в декабре, и я смогу спокойно провести их с близкими людьми. В январе я снова вернусь в клуб для подготовки к сезону», — приводит слова Месси Ole.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Уфа» остановить «Химки»
  • «Химки» — «Уфа». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • «Спартак» добьется еще одной крупной победы в «Большом»
  • «Сочи» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • «Витязь» ждет очередное крупное поражение
  • «Витязь» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.57
  • Экспресс дня 18 октября
  • Сегодня в 19:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Химки — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Сочи — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Витязь — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Флуминенсе — Коринтианс
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Флуминенсе — Коринтианс
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Сантос — РБ Брагантино
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Палмейрас — Атлетико Минейро
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры