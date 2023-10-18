Месси сообщил, планирует ли уйти в аренду после невыхода «Интер Майами» в плей-офф МЛС

Нападающий «Интер Майами»прокомментировал информацию о возможном переходе в другой клуб во время паузы в МЛС.

Сообщалось, что Месси может рассмотреть вариант с арендой до возобновления сезона в МЛС.

«Я не рассматриваю ли возможность на время уйти в аренду после невыхода "Интер Майами" в плей-офф МЛС.

Мне жаль, что мы не квалифицировались в плей-офф, хотя были очень близки.

Я пропустил несколько последних матчей. В нашей команде было несколько травм.

Июль получился тяжелым, потому что мы играли каждые три дня, в том числе на выезде. Мы выиграли важный турнир для клуба.

Я продолжу тренироваться и сыграю в нашем следующем матче против "Шарлотт". Затем постараюсь в лучшем состоянии вернуться в сборную в ноябре.

После этого я буду наслаждаться отпуском в Аргентине. У меня впервые будет больше свободных дней в декабре, и я смогу спокойно провести их с близкими людьми. В январе я снова вернусь в клуб для подготовки к сезону», — приводит слова Месси Ole.