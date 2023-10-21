ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Юнайтед»Индекс паники 2023/24: «Лион», «МЮ», «Аякс» и другие команды в кризисе
  • 13:01
    • Акинфеев выйдет в стартовом составе ЦСКА на матч РПЛ с «Рубином»
  • 11:09
    • Шелтон вышел в финал турнира в Токио
  • 10:42
    • Министр спорта РФ: Ждем от Беларуси список клубов, которые могут быть включены в чемпионат России по футболу
  • 10:20
    • Сборная Гвинеи готова сыграть с Россией
  • 09:58
    • Министр спорта РФ предложил включить белорусские клубы в российские профессиональные лиги
    Все новости спорта

    Борнмут — Вулверхэмптон: смотреть онлайн в прямом эфире

    Борнмут — Вулверхэмптон: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол АПЛ Борнмут Вулверхэмптон Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В 17:00 21.10.2023 Борнмут и Вулверхэмптон начнут матч в чемпионате Англии по футболу.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: Вулверхэмптон — Борнмут 0:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

    Вас ждет прямая трансляция без задержек и рекламных перерывов. Качественное изображение и звук – как на стадионе. Минимальная задержка картинки и хороший звук. Помимо трансляции игры Борнмут — Вулверхэмптон доступны сотни других матчей.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    Календарь и таблица АПЛ

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Борнмут» — «Вулверхэмптон». Коэффициент ставки — 2.12.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Вулверхэмптон»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Борнмут — Вулверхэмптон.

    Там же вы найдете исчерпывающий прематч со всей статистикой команд, котировки букмекеров, подробную статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Не пропустите уникальную возможность стать частью футбольного праздника 21.10.2023. Вместе с нами вы будете в центре событий, чувствовать атмосферу стадиона и болеть за любимую команду.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонусы 50USDНовым игрокам

    Bet365 предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 500 USD бонусами для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Канониры» завоюют в дерби три очка
  • «Челси» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • «Ливерпуль» будет сильнее в мерсисайдском дерби
  • «Ливерпуль» — «Эвертон». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Станет ли Волкановски чемпионом UFC в легком весе?
  • Махачев — Волкановски. Прогноз и ставки
  • 2.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.21
  • Экспресс дня 21 октября
  • Сегодня в 19:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Челси — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Махачев — Волкановски
  • Бокс
  • Сегодня в 23:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Локомотив — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Севилья — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Сельта — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Балтика — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры