В 17:00 21.10.2023начнут матч в чемпионате Англии по футболу.

Последний матч между собой: Вулверхэмптон — Борнмут 0:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Календарь и таблица АПЛ

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Борнмут» — «Вулверхэмптон». Коэффициент ставки — 2.12 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Вулверхэмптон»).

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