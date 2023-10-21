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    «Борнмут» — «Вулверхэмптон». Ставка (к. 2,12) и прогноз на АПЛ 21 октября 2023 года

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    Тренер «волков» Гари О’Нил
    «Борнмут» примет на своем поле «Вулверхэмптон» в рамках 9-го тура АПЛ. Игра состоится 21 октября, в 17:00 (мск). «Борнмут» — «Вулверхэмптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 21 Октября 2023 года
    Борнмут
  • Борнмут
    •  Борнмут 17:00 Вулверхэмптон Вулверхэмптон
  • Вулвергемптон
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    «Борнмут»

    Команда откровенно разочаровывает на старте сезона, занимая предпоследнее место в английской Премьер-лиге всего с тремя очками. В последнем туре «Борнмут» был разгромлен в гостях таким же аутсайдером «Эвертоном» — 0:3.

    В летнее межсезонье клуб возглавил известный в прошлом игрок Андони Ираола, который неплохо проявил себя в качестве тренера «Райо Вальекано». Он поднял его из Сегунды и закрепился с ним в Примере.

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    Но пока дела у него в АПЛ откровенно не заладились. Ираола пытается выстроить абсолютно иной футбол, не совсем типичный для «Борнмута» прошлого сезона. Это пока не очень у него получается.

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    Команда очень много пропускает, хотя перед началом сезона в команду прошло несколько неплохих защитников, которые по идее должны были усилить состав. Но их адаптация затянулась. К тому же ходят разговоры, что часть ветеранов не приняла идеи Ираолы и начинает все чаще роптать на него.

    «Вулверхэмптон»

    В стане «волков» тоже произошла смена главного тренера прямо перед началом сезона. Неожиданно их покинул Юлен Лопетеги. Пришлось спешно искать нового наставника.

    Выбор руководства пал на Гари О’Нила, покинувшего как раз «Борнмут» летом, с которым он провел неплохой прошлый сезон. Новый тренер довольно быстро разобрался с наследием Лопетеги, немного перестроил игру команду и сейчас она показывает добротный футбол.

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  • 18/10/2023

    • В позапрошлом туре «Вулверхэмптон» сенсационно обыграл «Манчестер Сити» (2:1), а в последней встрече перед паузой на игры сборных была достойная ничья с «Астон Виллой» (1:1). Гол на счету корейца Хи-чан Хванга.

    Также отлично смотрится бразилец Матеус Кунья, который смог набрать форму и вернуться после некоторого перерыва в сборную своей страны. Нашел Гари О’Нил и оптимальное сочетание в обороне с тремя центральными защитниками, в результате чего команда стала намного меньше пропускать.

    Ставки и прогнозы

    По мнению букмекеров шансы «Борнмута» на победу расцениваются выше — 2,5. Ничья — 3,4. Успех «волков» можно забрать за — 3,0.

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    Но не стоит забывать, что Гари О’Нил отлично знает большинство футболистов, да и мотивация у него доказать бывшему клубу свою профпригодность более чем отменная.

    «Ввулверхэмптон» сейчас смотрится намного увереннее и способен победить в этой встрече, поэтому отличным вариантом станет ставка на то, что «волки» победят с форой 0 за коэффициент — 2,12.

    В качестве более рискового варианта можно рассмотреть прогноз на индивидуальный тотал больше 1,5 на «Вулверхэмптон» за 2.57, то есть, что он забьет минимум два гола. Защита «Борнмута» сейчас очень далека от совершенства.

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    «Борнмут» — «Вулверхэмптон»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 21.10.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли О’Нил огорчить свой бывший клуб?
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