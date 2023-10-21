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    АПЛ. «Ливерпуль» обыграл «Эвертон», «Ман Сити» встретится с «Брайтоном», а «Челси» сыграет с «Арсеналом»

    Результаты матчей 9-го тура чемпионата Англии

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    Мохамед Салах — форвард «Ливерпуля»
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    Мохамед Салах — форвард «Ливерпуля»
    Матчи 9-го тура английской Премьер-лиги сезона 2023/24 пройдут с 21 по 23 октября.

    «Ливерпуль» — «Эвертон» 2:0

    «Ливерпуль» на своем поле обыграл «Эвертон» (2:0) в матче 9-го тура английской Премьер-лиги.

    Первый гол забили хозяева на 75-й минуте встречи. Арбитр поставил пенальти в ворота «Эвертона». Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах уверенно пробил с точки.

    Уже на 90+7-й минуте все тот же Салах поставил точку в этом матче. Нападающий попал точно в правый угол ворот, без шансов для голкипера соперника.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Ливерпуль — Эвертон 2:0
    Голы: 1:0 Мохамед Салах (пенальти) (75'), 2:0 Мохамед Салах (90 + 7') Ливерпуль: Алисон, Ибраима Конате (Жоэль Матип, 67'), Вирджил ван Дейк, Константинос Цимикас (Дарвин Нуньес, 62'), Трент Александер-Арнольд, Доминик Собослаи, Алексис Мак Аллистер, Райан Гравенберх (Харви Эллиотт, 62'), Мохамед Салах, Диогу Жота, Луис Диас (Джо Гомес, 81') Эвертон: Джордан Пикфорд, Виталий Миколенко (Youssef Chermiti, 88'), Джеррэд Брэнтуэйт, Джеймс Тарковски, Эшли Янг, Абдулайе Дукуре, Амаду Онана (Арно Данжума, 80'), Джеймс Гарнер, Джек Харрисон (Майкл Кин, 46'), Доминик Калверт-Льюин (Бету, 61'), Дуайт Макнил (Нэйтан Паттерсон, 46') Предупреждения: Эшли Янг (18'), Джеймс Тарковски (32'), Эшли Янг (37'), Ибраима Конате (50'), Sean Dyche (67')

    После этого матча «Ливерпуль» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 20-ю очками в активе. «Эвертон» — на 16-й позиции (7).

    «Брентфорд» — «Бернли»

    суббота, 21 октября, 17:00 мск

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    суббота, 21 октября, 17:00 мск

    «Челси» — «Арсенал»

    суббота, 21 октября, 19:30 мск

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    суббота, 21 октября, 22:00 мск

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    воскресенье, 22 октября, 18:30 мск

    «Тоттенхэм» — «Фулхэм»

    понедельник, 23 октября, 22:00 мск

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