Президент «Ростова»: Нельзя обвинять одного Песьякова

Президент «Ростова»высказался о голкипере команды

«Я считаю, что у нас сильная тренерская команда по вратарям: Виталий Кафанов и Андрей Кондратюк. Считаю, Виталий Витальевич — лучший специалист в стране по этому направлению. У лучшего тренера может быть плохая вратарская позиция?

По поводу Сергея Песьякова — мы не сторонники делать кого-то крайним. В том сезоне он много выручал нас.

Еще болельщики порой, ровно как и я, переживают, когда через Песьякова начинаются розыгрыши от ворот. У меня в эти моменты сердце уходит куда-то глубоко. Я считаю, что все эти перепасовки у ворот — иногда с перебором, но это вопросы тренерского штаба», — цитирует Арутюнянца «СЭ».

Сейчас ростовский клуб идет на 14-м месте в таблице РПЛ, набрав 10 очков в 11 матчах.