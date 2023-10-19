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    Президент «Ростова»: Нельзя обвинять одного Песьякова

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    Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц высказался о голкипере команды Сергее Песьякове.

    Сергей Песьяков
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    Сергей Песьяков

    «Я считаю, что у нас сильная тренерская команда по вратарям: Виталий Кафанов и Андрей Кондратюк. Считаю, Виталий Витальевич — лучший специалист в стране по этому направлению. У лучшего тренера может быть плохая вратарская позиция?

    По поводу Сергея Песьякова — мы не сторонники делать кого-то крайним. В том сезоне он много выручал нас.

    Еще болельщики порой, ровно как и я, переживают, когда через Песьякова начинаются розыгрыши от ворот. У меня в эти моменты сердце уходит куда-то глубоко. Я считаю, что все эти перепасовки у ворот — иногда с перебором, но это вопросы тренерского штаба», — цитирует Арутюнянца «СЭ».

    Сейчас ростовский клуб идет на 14-м месте в таблице РПЛ, набрав 10 очков в 11 матчах.

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