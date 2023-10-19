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    В «МЮ» сообщили о том, что Каземиро не сыграет в матче с «Шеффилдом»

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    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро пропустит ближайший матч «красных дьяволов» в АПЛ с «Шеффилд Юнайтед».

    Каземиро
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    Каземиро

    «Каземиро отсутствовал на тренировке, поскольку по совету клуба остался в Бразилии для того, чтобы как можно быстрее восстановиться от небольшой проблемы, которая возникла у него во время матча за его страну.

    Он не сможет принять участия в субботней игре с "клинками", но, как ожидается, вернётся в Кэррингтон в начале следующей недели для того, чтобы возобновить тренировки, хотя он и дисквалифицирован на матч Лиги чемпионов с "Копенгагеном", который пройдёт на "Олд Траффорд" после удаления в игре с Галатасараем», — сказано в заявлении на официальном сайте «Манчестер Юнайтед».

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    • Напомним, что «красные дьяволы» сыграют с «Шеффилдом» 21-го октября в 21:00 мск.

    В нынешнем сезоне Каземиро провел 8 матчей в АПЛ и забил один гол.

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