В «МЮ» сообщили о том, что Каземиро не сыграет в матче с «Шеффилдом»

Полузащитникпропустит ближайший матч «красных дьяволов» в АПЛ с

«Каземиро отсутствовал на тренировке, поскольку по совету клуба остался в Бразилии для того, чтобы как можно быстрее восстановиться от небольшой проблемы, которая возникла у него во время матча за его страну.

Он не сможет принять участия в субботней игре с "клинками", но, как ожидается, вернётся в Кэррингтон в начале следующей недели для того, чтобы возобновить тренировки, хотя он и дисквалифицирован на матч Лиги чемпионов с "Копенгагеном", который пройдёт на "Олд Траффорд" после удаления в игре с Галатасараем», — сказано в заявлении на официальном сайте «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что «красные дьяволы» сыграют с «Шеффилдом» 21-го октября в 21:00 мск.

В нынешнем сезоне Каземиро провел 8 матчей в АПЛ и забил один гол.