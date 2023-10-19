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    Быстров: Уровень Второй лиги сейчас хуже Медиалиги

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    Бывший футболист сборной России Владимир Быстров высказался об уровне Второй лиги и Медиалиги.

    Владимир Быстров
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    Владимир Быстров

    Клуб Медиалиги 2Drots ранее в этом сезоне прошел три этапа в Кубке России.

    «Можно ли считать 2Drots футболистами? Нет, конечно. Ты издеваешься, что ли? Какие три этапа прошли? С кем они играли? Со Второй лигой? Уровень Второй лиги сейчас хуже Медиалиги. Я не считаю, что там есть футболисты.

    Раньше Вторая лига была совершенно другая. Я сейчас посмотрел, там в 34 года с палочкой справа в защите чудак выходит. Какой-то "Спартак" Кострома, еще что-то, Вторая лига. На "Зенит-2" приехали.

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    Меня приглашали, не знаю в какую команду. Я отказался,», — сказал Быстров в интервью YouTube-каналу «Это футбол, брат!».

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