Быстров: Уровень Второй лиги сейчас хуже Медиалиги

Бывший футболист сборной Россиивысказался об уровне Второй лиги и Медиалиги.

Клуб Медиалиги 2Drots ранее в этом сезоне прошел три этапа в Кубке России.

«Можно ли считать 2Drots футболистами? Нет, конечно. Ты издеваешься, что ли? Какие три этапа прошли? С кем они играли? Со Второй лигой? Уровень Второй лиги сейчас хуже Медиалиги. Я не считаю, что там есть футболисты.

Раньше Вторая лига была совершенно другая. Я сейчас посмотрел, там в 34 года с палочкой справа в защите чудак выходит. Какой-то "Спартак" Кострома, еще что-то, Вторая лига. На "Зенит-2" приехали.

И выходит 18-летний молодой левый хав, а он с двумя палочками. Он не может этого инвалида обогнать, понимаешь? Что это за бред-то?

Меня приглашали, не знаю в какую команду. Я отказался,», — сказал Быстров в интервью YouTube-каналу «Это футбол, брат!».